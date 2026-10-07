Dia Nacional de Prevenção à Obesidade serve de alerta

O Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, celebrado em 11 de outubro, tem como objetivo informar a população brasileira que a obesidade é uma doença crônica e depende de vários fatores para seu controle. Entre eles está a importância da prevenção em relação ao excesso de peso — que deve ser estimulada desde a infância —, com incentivo aos hábitos de vida saudáveis, reeducação alimentar e a prática de atividades físicas regulares.

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No Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março, a World Obesity Federation (WOF) utilizou o tema "8 bilhões de razões para agir", reforçando a obesidade como uma condição multifatorial e crônica para a população mundial. De acordo com a entidade, metade da população do planeta — quase 4 bilhões de pessoas — estará vivendo com sobrepeso ou obesidade até 2035. E este não será apenas um problema de adultos, porque os índices de obesidade infantil estão aumentando rapidamente, particularmente em países de baixa e média renda como o Brasil.

Dados do Atlas Mundial da Obesidade 2026 da WOF indicam que mais de 200 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, que vivem com sobrepeso e obesidade, estão concentrados em apenas 10 países ao redor do mundo. “Os dados são muito preocupantes, uma vez que a obesidade na infância, muitas vezes, persiste na idade adulta. Com isso, aumenta o risco de enfermidades não transmissíveis como diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer”, afirma a engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa, gerente da Divisão Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil.

Ainda segundo o documento da WOF, o Brasil tem 38,4% das crianças e adolescentes acima do peso, quase o dobro da média global (20,7%), e 7 milhões de crianças vivendo com obesidade. “É preciso lembrar que o excesso de peso está associado a problemas graves de saúde também na infância e na adolescência, como hipertensão, diabetes e alterações glicêmicas”, alerta a engenheira.

Outros problemas relacionados à obesidade infantil são dislipidemia, triglicerídeos elevados, gordura no fígado, gota, distúrbios cerebrovasculares, arteriosclerose e, consequentemente, doença cardíaca isquêmica na idade adulta. A obesidade pediátrica também está fortemente ligada a transtornos de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e baixa autoestima, que podem exacerbar ainda mais comportamentos e transtornos de estilo de vida não saudáveis.

Estudo avalia probiótico LcS



Nos últimos anos, a comunidade científica vem comprovando que a microbiota intestinal desempenha um papel na fisiopatologia da obesidade, sendo um importante fator ambiental para geração de energia e regulação da inflamação. Também é consenso que as bifidobactérias (um dos maiores grupos de bactérias presentes no intestino humano) são mais dominantes na microbiota intestinal de crianças.

Por isso, cientistas japoneses desenvolveram um estudo científico para investigar se a proliferação de bifidobactérias no intestino de crianças poderia melhorar a obesidade e as complicações associadas. Primeiro, foi comparada a microbiota de crianças obesas e não obesas. “Os resultados mostraram que as proporções de bifidobactérias em crianças obesas foram menores do que naquelas não obesas”, relata a engenheira Helena Sanae Kajikawa.

Em seguida, as crianças obesas foram submetidas a dietas e exercícios por seis meses e ingeriram um leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota (LcS) — probiótico exclusivo da Yakult — por mais seis meses. Na sequência, foram examinados quaisquer efeitos potenciais da bebida para perda de peso, hiperlipidemia e redução de açúcar no sangue. “Os cientistas observaram reduções de peso e concentração de gordura, e um aumento significativo nas concentrações fecais de bifidobactérias e ácido acético em crianças obesas que participaram do estudo. Portanto, a conclusão é de que o LcS contribuiu para a perda de peso”, sinaliza a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil.

Uma meta-análise publicada em 2023 por pesquisadores chineses também investigou se alguns probióticos poderiam atuar na regulação de parâmetros importantes em crianças com sobrepeso ou obesidade. Dentre eles foram avaliados HDL-colesterol (bom), LDL-colesterol (ruim), adipocinas — hormônio produzido pelas células de gordura que atua como um marcador protetor da saúde metabólica — e leptina — hormônio produzido pelas células de gordura que atua no cérebro para regular a saciedade, controlar o apetite e manter o equilíbrio de energia do corpo.

A revisão científica incluiu quatro estudos, com um total de 206 crianças com sobrepeso ou obesidade — 105 no grupo probiótico e 101 no grupo placebo. Todos os grupos probióticos avaliados nesses estudos usaram misturas probióticas como intervenções. “Nossa revisão constatou que os probióticos podem regular o metabolismo lipídico e melhorar os sintomas associados à obesidade por alguns caminhos”, citam os autores.

Diante dessas e de outras constatações, os pesquisadores sinalizam que é importante cuidar da microbiota intestinal desde a infância, além de as famílias promoverem uma alimentação equilibrada e práticas de atividade física que possam contribuir para reduzir o risco de sobrepeso e obesidade. “Manter hábitos saudáveis associados à prevenção do sobrepeso e da obesidade pode ter um impacto importante na saúde de toda a família ao longo dos anos”, finaliza a engenheira de alimentos da Yakult.

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O Leite Fermentado Yakult completa 91 anos em 2026 e é o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. Desde que o médico Minoru Shirota criou o leite fermentado com o exclusivo Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult Honsha, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. No mundo, mais de 38 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.