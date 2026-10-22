Restaurant Week homenageia o Brasil na 30ª edição em BH

Entre 22 de outubro e 22 de novembro, Belo Horizonte recebe mais uma edição do Restaurant Week, evento que chega à 30ª edição e celebra 15 anos na capital mineira. Com o tema “Brasil de Norte a Sul – Uma viagem gastronômica pelas cinco regiões do país”, a iniciativa propõe que os mais de 30 estabelecimentos participantes se inspirem em ingredientes e técnicas da cozinha brasileira.

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Entre os restaurantes participantes, há opções contemporâneas e clássicas, com propostas que vão da gastronomia internacional à cozinha mineira. Cada estabelecimento oferece um tipo de menu: Tradicional (R$ 59,90 e R$ 74,90), Plus (R$ 73,90 e R$ 94,90) ou Premium (R$ 95 e R$ 115).

O Café com Letras, na região da Savassi, participa com o Menu Plus e explora a diversidade da culinária brasileira nas opções de almoço e jantar. No almoço, as entradas são acarajé vegano com vatapá ou ceviche de pirarucu com manga ao tucupi.

Entre os pratos principais, o cliente pode escolher costelinha defumada com quiabo tostado, angu cremoso e couve; risoto de pequi com carne de sol desfiada e pesto de hortelã; ou cuscuz vegano com tofu grelhado.

Para a sobremesa, as opções são cuca de banana com sorvete de caramelo ou doce de mamão verde com fita de coco queimado e sorbet de tangerina.

No jantar, as opções de entrada são ragu de carne com creme de Canastra sobre cama de pão de queijo ou salada de melancia com rúcula, picles de cebola, pepino, cream cheese vegano e castanha de baru.

Entre os pratos principais, há pirarucu com abóbora cabotiá, leite de coco, pimenta-de-cheiro, tomate-cereja, salsinha, castanha-do-pará e banana grelhada, acompanhado de arroz com brócolis; arroz carreteiro com vinagrete de maxixe, tomate e cebola roxa; e baião de dois vegano, preparado com linguiça defumada de cogumelos, arroz, feijão-fradinho, pimentão vermelho, coentro e shiitake, acompanhado de ceviche de banana-da-terra.

As sobremesas são caçarola mineira ou tapioca cremosa com coco ralado.

Inspiração asiática

O Kanpai, no Lourdes, na Região Centro-Sul de BH, manteve a identidade asiática, mas incorporou alguns toques nacionais. No almoço, as opções de entrada incluem bao recheado com porco e sunomono de maçã ou espetinho de bacon com quiabo.

Entre os pratos principais, o cliente pode escolher arroz japonês preparado na manteiga com camarão, brócolis, ovos e cenoura, finalizado com cebolinha, ou uramaki de camarão. Para a sobremesa, as opções são banoffee ou cheesecake, ambas desconstruídas.

No jantar, as sobremesas são as mesmas. As entradas são hot roll com tartar de salmão e cream cheese, frito e finalizado com crispy de couve e molho teriyaki, ou robata de peixe branco com bacon.

Já os pratos principais são arroz gohan com frutos do mar ou uramaki de atum com alcaparras.

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Veja a lista completa de casas participantes:



68 Pizzeria



Amy Wine Bar



Ancho Lourdes



Armazém 701



Arreda Bar



Badejo - São Pedro



Bar Ideal



Barolio 356



Benvindo



Café com Letras - Savassi



Cantina Piacenza



Cozinha Beagá



Dumanga Comidaria



El Mai



Elis Bar



Esquina Santê



Indian Gourmet





Issei Experiencie





Jirau Gastro Bar





Kanpai Lourdes





L'Entrecôte de Paris





La Macelleria - Vila da Serra





La Vinicola - Lourdes





Majuma





Nonna Carmela





Olga Nur





Outback - Shopping Estação BH





Querida Jacinta





The Eat Resto





Udon Mercure





Vino! Cidade Nova



Mais informações sobre o menu de cada casa podem ser encontradas no site.