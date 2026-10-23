Príncipe Vitaliano XI Borromeo morre aos 66 anos: por trás do título de nobreza, uma trajetória ligada ao destino de um patrimônio familiar nas ilhas italianas

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O príncipe Vitaliano XI Borromeo faleceu aos 65 anos no sábado, 17 de outubro. Primo irmão de Beatrice Borromeo, o nobre teve a cerimônia fúnebre realizada na terça-feira, 20 de outubro, na Basílica de Sant'Ambrogio, em Milão. O templo abrigou em setembro de 2004 o casamento de Lavinia Borromeo com John Elkann. Conforme noticiou a revista "Point De Vue", Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi compareceram à despedida.

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Nascido em Milão no dia 17 de novembro de 1960, Vitaliano era filho do conde Giberto Borromeo Arese e de Pia della Chiesa. O aristocrata pertencia ao ramo primogênito da dinastia Borromeo, linhagem com mais de seis séculos de história. Em 2015, após o falecimento do pai, tornou-se o 11º chefe da família.

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Com a sucessão, assumiu honrarias históricas: príncipe de Angera, conde de Arona, conde de Degagne di San Maurizio, conde San Martino, conde de Maccagno Imperiale, senhor de Omegna, Vigezzo, Bergante, Agrate, Palestro e Cannobio, senhor de Camairago, Guardasone e Laveno, lord de Pieve di Seveso, Patrício de Milão e Grande de Espanha de Primeira Classe.

Gestão patrimonial e turismo no Lago Maior

Graduado em Economia e Comércio pela Universidade Bocconi de Milão, Vitaliano trabalhou no setor siderúrgico internacional no grupo do pai, onde chegou ao cargo de diretor executivo. Em seguida, assumiu o patrimônio no Lago Maior como presidente da Terre Borromeo, holding criada para modernizar e digitalizar a operação dos bens da linhagem.

O complexo turístico tem como eixo central as Ilhas Borromeias. Vitaliano transformou a Isola Bella, famosa pelo palácio barroco e jardins em degraus, e a Isola Madre em referências de luxo sustentável. As ações incluíram a restauração da fortaleza medieval Rocca di Angera e a revitalização do Parque Pallavicino, em Stresa.

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A estrutura de turismo uniu gastronomia de proximidade e práticas agrícolas ecológicas, alcançando a marca de quase um milhão de visitantes por ano. Conhecido pelo perfil discreto, Vitaliano casou-se com Marina Taverna, união da qual nasceram Giberto e Elena. O primogênito, Giberto Borromeo, assume agora o comando da dinastia e a condução dos negócios familiares.