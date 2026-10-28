Veterano da Segunda Guerra Mundial que completou 107 anos surpreende ao revelar sua refeição favorita

O britânico revelou que sua história começou em circunstâncias difíceis, pois ele cresceu em uma família com poucos recursos financeiros. “Não tínhamos comida, não tínhamos dinheiro”, relembrou. Décadas depois, sua trajetória passou pelos campos da Segunda Guerra Mundial, quando serviu no Regimento Real de Fuzileiros Galeses e na Polícia Militar. Foto: Reprodução/Royal British Legion