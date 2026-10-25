Mailza Assis é reeleita governadora do Acre 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Mailza Assis (PP) venceu a eleição no Acre, neste domingo (25/10), e foi reeleita governadora do estado. Com mais de 84% das urnas apuradas, ela recebeu 66,17% dos votos válidos contra 33,83% do adversário, Alan Rick (Republicanos).

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Vice-governadora, Mailza assumiu o governo do estado em abril, quando Gladson Camelí (PP) deixou o cargo para concorrer a um cargo no senado. Antes foi senadora do estado entre 2019 e 2023.