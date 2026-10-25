Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Mailza Assis é reeleita governadora do Acre 

A candidata do PP disputou o segundo turno contra Alan Rick (Republicanos)

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/10/2026 20:28 - atualizado em 25/10/2026 20:31

compartilhe

×
Mailza assumiu o governo do estado em abril, quando Gladson Camelí (PP) deixou o cargo para concorrer a um cargo no senado
Mailza assumiu o governo do estado em abril, quando Gladson Camelí (PP) deixou o cargo para concorrer a um cargo no senado crédito: Assessoria Mailza Assis/Divulgação

Mailza Assis (PP) venceu a eleição no Acre, neste domingo (25/10), e foi reeleita governadora do estado. Com mais de 84% das urnas apuradas, ela recebeu 66,17% dos votos válidos contra 33,83% do adversário, Alan Rick (Republicanos).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vice-governadora, Mailza assumiu o governo do estado em abril, quando Gladson Camelí (PP) deixou o cargo para concorrer a um cargo no senado. Antes foi senadora do estado entre 2019 e 2023. 

Tópicos relacionados:

acre eleicoes-2026 mailza-assis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay