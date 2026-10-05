Tocantins completa 38 anos: a história do Estado mais jovem do Brasil

Outro destaque é a Ilha do Bananal, situada entre os rios Araguaia e Javaés e reconhecida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico como a maior ilha fluvial do mundo. Esses ambientes ajudam a explicar o peso do ecoturismo na identidade do Estado. Quase quatro décadas depois da criação, o Tocantins também apresenta uma economia fortemente ligada ao setor agropecuário. Dados do IBGE referentes a 2025 apontam a soja como produto de maior valor e quantidade de produção agrícola do Estado, Foto: Divulgação/Governo do Tocantins