A nova aposta do PSD para voos nacionais

“Quem é aquela mulher que derrotou o PSB em Pernambuco?”

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Raquel Lyra sabe que essa pergunta está ecoando e que, após a reeleição para o governo do estado, viverá um novo momento em sua trajetória política.

Em conversas reservadas, Gilberto Kassab, presidente do PSD, partido ao qual Raquel se filiou há 1 ano e 7 meses, admite que ela tem potencial para um projeto nacional.

E Kassab não é o único entusiasta de um eventual caminho “Raquel presidente”. Aliados do partido e do estado dizem que a governadora precisa “pensar grande” e reconhecer que tem um perfil diferenciado.

Aos 47 anos, Raquel foi a única mulher eleita para o Executivo no primeiro turno.

No PSD, já há quem diga que ela será a “estrela central” pelos próximos quatro anos.

Mas Raquel não vai morder essa isca agora. Dirá que estará focada em fazer um segundo mandato melhor que o primeiro. Talvez, no máximo, intensifique as atividades partidárias e fique de olho no cenário nacional.

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Agora, se, naturalmente, surgir uma projeção nacional, ótimo. Quem nega?