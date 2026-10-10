Reeleito, Alessandro Vieira defende mudança no Senado: ‘Alcolumbre não tem condições’

Reeleito para o Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE) diz que a aprovação de seu trabalho superou a polarização política. Integrante da linha de frente das discussões sobre a reforma do Judiciário, o senador promete insistir na pauta a partir de 2027.

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Vieira também afirma não temer novos ataques, após ter sido alvo de reações de ministros do STF em meio a iniciativas de investigação e propostas de indiciamento.

À coluna, ele critica, de maneira objetiva e com poucas palavras, como é característica dele, a atuação de Davi Alcolumbre e defende mudanças na condução do Senado.

A que o senhor atribui sua reeleição para o Senado? Que recado o eleitor quis dar ao votar no senhor?

A aprovação do trabalho realizado superou a polarização. Creio que sou um dos poucos parlamentares independentes que tiveram sucesso nas urnas.

O senhor acredita realmente que o novo Senado vai avançar na pauta da reforma do Judiciário, da qual o senhor é um dos pioneiros?

Defendo essa pauta desde fevereiro de 2019. O primeiro passo é vencer a eleição para a Mesa Diretora, no início de 2027. Davi Alcolumbre não tem condições de conduzir as pautas necessárias para o Brasil, inclusive a urgente investigação da conduta de alguns ministros do STF.

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O senhor teme mais reações da PGR ou de ministros do STF contra o senhor e seu novo mandato?

Sou honesto e trabalhador. Meu mandato reflete isso. Portanto, não tenho medo dos ataques que enfrento desde que ingressei na política.