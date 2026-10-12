Como o TSE compensa candidatos por falhas técnicas na TV eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece regras consolidadas para a compensação de tempo na propaganda eleitoral gratuita quando falhas técnicas comprometem a veiculação no rádio e na televisão. O tema ganhou repercussão após uma inserção de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, ir ao ar totalmente sem áudio durante o feriado de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida).

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O incidente ocorreu no pool de emissoras — consórcio responsável pela geração e distribuição do sinal —, motivando abertura de apuração pelo tribunal eleitoral para averiguar a origem da pane, enquanto a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) negou responsabilidade pela falha.

A ausência total de som impediu a compreensão da mensagem planejada pela campanha, suscitando questionamentos jurídicos sobre o alcance da transmissão. Em situações de prejuízo comprovado, a Justiça Eleitoral pode determinar a reposição integral do tempo com o material corrigido. O procedimento segue normas estritas para assegurar a lisura do processo democrático e restaurar a igualdade de condições entre os concorrentes.

Critérios para reposição do tempo de propaganda

A legislação eleitoral brasileira protege o princípio da igualdade de oportunidades entre os concorrentes na grade das emissoras. Quando um programa apresenta defeitos graves, como ausência de voz, imagem congelada ou cortes abruptos, o corpo jurídico do partido apresenta um pedido formal de compensação de tempo. Para autorizar a nova veiculação, os magistrados analisam aspectos técnicos específicos:

origem do defeito: o problema precisa decorrer exclusivamente da central geradora ou do consórcio de canais, isentando a campanha de qualquer erro no envio das mídias;

comprometimento da mensagem: a interrupção precisa inviabilizar a transmissão da ideia principal para o eleitorado, tornando o conteúdo inaudível ou incompreensível;

comprovação por relatórios do sistema: as próprias emissoras fornecem os relatórios de transmissão que comprovam a ocorrência de oscilação ou pane de áudio e vídeo.

Funcionamento prático da veiculação compensatória

Reconhecido o erro operacional da central de transmissão, o tribunal eleitoral fixa a exibição de uma inserção reserva na grade regular. Esse tempo concedido não subtrai os segundos destinados aos adversários políticos, tampouco desorganiza a ordem previamente sorteada para o bloco diário. A exibição suplementar é programada pelas próprias emissoras sob fiscalização judicial direta.

A autoridade judicial busca garantir que a nova transmissão ocorra em faixa horária similar à original, preservando os mesmos índices médios de audiência. Esse cuidado evita perdas comunicacionais em datas estratégicas, como feriados nacionais ou datas comemorativas, quando a atenção do público a temas cívicos e religiosos costuma registrar picos de alcance.

Caso o problema ocorra por erro no envio do arquivo pela própria coligação, o tribunal indefere qualquer pedido de compensação. O entendimento assegura que a máquina pública e o espaço televisivo concedido reparem unicamente oscilações alheias à responsabilidade do candidato, mantendo a igualdade entre todos os participantes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.