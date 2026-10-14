Veja fotos do início da nova etapa da duplicação da BR-040 em Congonhas

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Neste momento, começaram os trabalhos de terraplanagem, drenagem, implantação de bueiros, contenções e intervenções em pontos com presença de rochas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil
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Foram feitas a retirada da cobertura vegetal autorizada pelo Ibama e a limpeza mecanizada - realizada por equipes da concessionária - na área de obras da BR-040 Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil
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Nova etapa de obras de duplicação da BR-040 em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, foram iniciadas nesta quarta-feira (14/10) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil
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O diretor da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, elogiou os rumos das obras e destacou alguns pontos das estruturas da nova BR-040 Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil
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O diretor-executivo da EPR Via Mineira Eric Camargo de Almeida, esses 10 quilômetros em obra integram um programa que prevê 164 quilômetros no total Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil
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Os trabalhos preveem a separação física dos fluxos de tráfego por barreiras, a implantação de acostamentos e vias marginais, além de estruturas destinadas a pedestres e ciclistas. Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil
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A duplicação integra uma nova etapa dos investimentos na BR-040 desde o início da concessão. Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil
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