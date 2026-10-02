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Biólogo salva filhotes de quero-quero de um bueiro: conheça a ave que protege sua família com coragem
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Com o auxílio de uma ferramenta, Christian retirou os pequenos com cuidado, um de cada vez. Durante o resgate, a ave adulta permaneceu nas proximidades. Em poucos minutos, os dois filhotes estavam fora do bueiro e puderam voltar para junto dela. Foto: Instagram/@biologo.christian
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Assim que foram libertados, os filhotes correram para se abrigar sob as asas do adulto, que vocalizava insistentemente. Christian compartilhou o vídeo nas redes sociais, dizendo: "Se for difícil encontrar pessoas boas, seja uma". O episódio revela uma característica marcante do quero-quero: a proteção dedicada aos pequenos. Foto: Instagram/@biologo.christian
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O quero-quero tem plumagem que combina cinza, preto e branco, com uma faixa escura no peito. As pernas e os olhos avermelhados chamam a atenção, assim como o pequeno penacho na nuca. Seu comprimento fica em torno de 35 a 37 centímetros. Foto: Shanthanu Bhardwa wikimedia commons
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O nome quero-quero é uma tentativa de reproduzir o som emitido pela ave. Sua voz forte é uma característica tão marcante que ajuda a identificá-la mesmo sem avistá-la. Dependendo da região, também é conhecida como tetéu e espanta-boiada. Foto: Ricierirodolfo wikimedia commons
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O quero-quero frequenta pastagens, banhados e outras áreas abertas. Também pode ser visto em campos de futebol e perto de estradas e fazendas. Embora seja associado a ambientes úmidos, não precisa estar sempre próximo da água. Foto: Kingfisher Sapphire wikimedia commons
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Pequenos insetos fazem parte da alimentação do quero-quero. A ave procura comida no solo, por onde caminha com suas pernas longas. Assim, os gramados e campos que utiliza como território também oferecem oportunidades para se alimentar. Foto: Imagem gerada por i.a
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O ninho é uma pequena cavidade no chão. Nele, a fêmea costuma colocar de três a quatro ovos, cuja superfície manchada ajuda a confundi-los com o terreno. Essa camuflagem dificulta que sejam percebidos por possíveis predadores. Foto: Kiko Correia wikimedia commons
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Os filhotes são nidífugos: conseguem deixar o ninho e caminhar pouco depois de nascer. Essa mobilidade, porém, não significa independência. Como mostra o resgate relatado na notícia, eles ainda são vulneráveis e precisam da proteção dos adultos. Foto: Dario Sanches Flickr wikimedia commons
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O quero-quero reage à aproximação de ameaças com chamados fortes e pode realizar voos rasantes para defender o ninho. A atitude que parece uma provocação tem uma função de proteção. Para a ave, quem chega perto demais pode representar perigo para a família. Foto: Imagem gerada por i.a
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Além de vocalizar e enfrentar intrusos, os adultos podem simular um ferimento para desviar a atenção do ninho. A estratégia ajuda a conduzir a ameaça para longe dos ovos ou filhotes. Ao observar essa reação, mantenha distância e dê espaço à família. Foto: Imagem gerada por i.a
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