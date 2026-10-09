CGU lança concurso com 60 vagas e salários de até R$ 20 mil

A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu um novo concurso público para candidatos com formação de nível superior. O edital, publicado nesta sexta-feira (9/10), oferece 60 vagas imediatas e prevê ainda a formação de cadastro de reserva, com remuneração inicial que pode chegar a R$ 20 mil para jornada de 40 horas semanais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As inscrições começam às 10h deste sábado (10/10) e seguem até 4 de novembro, exclusivamente pela internet, no Portal Cebraspe. A banca também será responsável pela aplicação das provas, marcadas para 13 de dezembro em todas as capitais do país.

Distribuição das vagas

Das 60 oportunidades imediatas, metade é destinada à área de Auditoria. As outras 30 estão divididas igualmente entre três especialidades de Tecnologia da Informação.

Auditoria concentra 30 vagas. Tecnologia da Informação – Ciência de Dados, TI – Infraestrutura de TI e TI – Desenvolvimento de Sistemas oferecem dez oportunidades cada.

A maior parte das vagas de Auditoria ficará no Distrito Federal, onde serão lotados 20 aprovados. As dez restantes serão distribuídas entre Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima, com duas oportunidades em cada estado.

Leia também: Hospitais de BH oferecem cerca de 30 vagas para residência médica em 2027

Já todas as vagas destinadas às três áreas de Tecnologia da Informação terão lotação no Distrito Federal.

Além das contratações imediatas, o edital permite a classificação de até 368 candidatos, número que já inclui os aprovados dentro das vagas inicialmente oferecidas. O limite será de 206 classificados para Auditoria e de 54 para cada uma das três especialidades de TI.

O concurso também prevê reserva de vagas. Pessoas com deficiência terão direito a 5% das oportunidades. Outros 30% serão destinados a ações afirmativas, sendo 25% para candidatos pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Inscrições e pedido de isenção

A taxa de participação foi fixada em R$ 170 e poderá ser paga até 6 de novembro. O período para solicitar isenção será mais curto, entre 10 e 16 de outubro.

Poderão pedir dispensa da taxa candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Provas serão aplicadas em dois turnos

A seleção terá provas objetiva e discursiva, ambas previstas para 13 de dezembro. A primeira etapa será realizada pela manhã, com duração de cinco horas. À tarde, os candidatos farão a avaliação discursiva, para a qual serão reservadas três horas e meia.

A prova objetiva será composta por 170 itens no modelo de julgamento “certo ou errado”. O conteúdo será dividido em três partes: 40 questões de conhecimentos básicos, outras 40 de conhecimentos complementares e 90 de conhecimentos específicos.

Na etapa discursiva, serão apresentadas duas questões. A primeira, voltada aos conhecimentos complementares, terá valor de 30 pontos. A segunda valerá 70 pontos e será formada por uma situação-problema relacionada à especialidade escolhida pelo candidato.



A previsão é que os locais e os horários individuais das provas sejam divulgados em 2 de dezembro. No dia da aplicação, os participantes deverão chegar ao endereço indicado com pelo menos uma hora de antecedência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O concurso terá validade de dois anos a partir da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU).