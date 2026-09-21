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Salários de R$ 30 mil: os 7 cargos com mais vagas abertas no Brasil

Levantamento mostra que remuneração elevada não está restrita a chefes; veja a lista de profissões e o que é preciso para se destacar nelas

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
21/09/2026 09:05 - atualizado em 21/09/2026 09:08

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Dinheiro esquecido: valor parado no Banco Central chega a R$ 5,6 bi
Funções comerciais podem alcançar remunerações elevadas, especialmente quando há uma relação direta com a geração de negócios crédito: Freepik

Uma sondagem da plataforma de empregos Catho revelou os sete cargos mais procurados no Brasil com salários entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. O levantamento aponta que a remuneração elevada não está restrita a posições de chefia.

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A análise considerou os anúncios publicados na plataforma no dia 9 de setembro. A lista inclui apenas um cargo por área de atuação em sete setores distintos.

 

  • Corretor de imóveis: 22 anúncios

  • Gerente financeiro: 06 anúncios

  • Gerente industrial: 04 anúncios

  • Gerente de TI: 04 anúncios

  • Gerente de marketing: 03 anúncios

  • Médico-cirurgião: 02 anúncios

  • Advogado tributarista: 01 anúncio

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O relatório ressalta que os dados representam uma "fotografia de um momento" e não a totalidade do mercado de trabalho. A Catho possui mais de 17 milhões de currículos cadastrados e uma média de 109 mil empresas que buscam candidatos anualmente.

Remuneração não se limita a cargos de gestão

Patricia Suzuki, diretora de RH da Redarbor Brasil, proprietária da Catho, destaca que três das sete posições listadas não são diretamente associadas a cargos de chefia: corretor de imóveis, médico-cirurgião e advogado tributarista.

O cargo de corretor de imóveis, com 22 anúncios, equivale a aproximadamente 52% das 42 vagas identificadas no estudo. Suzuki aponta que isso mostra que funções comerciais podem alcançar remunerações elevadas, especialmente quando há uma relação direta com a geração de negócios.

Para a especialista, o potencial de remuneração está ligado ao modelo de negócio e à capacidade do profissional de gerar receita, não apenas ao nível hierárquico.

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Como se preparar para as vagas

A diretora recomenda que as empresas olhem a remuneração de forma ampla, alinhando-a ao nível de responsabilidade do funcionário. Para salários entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, é importante considerar fatores como remuneração variável, benefícios e incentivos de longo prazo.

Para os profissionais, o estudo reforça a importância de investir em especialização e atualização constante, com foco na capacidade de entregar resultados. Quanto maior a remuneração, maior a expectativa de impacto no negócio.

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Isso se traduz no desenvolvimento de competências específicas. Corretores de imóveis devem fortalecer a negociação e o relacionamento. Gerentes financeiros precisam de visão estratégica, enquanto gestores industriais devem focar em produtividade e liderança.

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