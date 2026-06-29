As profissões com maiores salários no Brasil em 2026; confira ranking com valores

Em um cenário de busca por estabilidade e melhores oportunidades, conhecer as profissões com os maiores salários no Brasil em 2026 é uma informação estratégica. Segundo dados oficiais do CAGED/MTE atualizados em junho, um Diretor de Tecnologia da Informação lidera o ranking de medianas, com R$ 37.850,50 mensais. Para contextualizar, o salário mínimo vigente no ano é de R$ 1.621,00.

Guias especializados, como o da Michael Page, mostram que o teto pode ser ainda maior, com cinco cargos alcançando R$ 100 mil mensais, principalmente nos setores de saúde e varejo. A valorização dessas posições está ligada à demanda por habilidades complexas, pensamento estratégico, liderança e capacidade de gerar resultados diretos para as empresas.

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O ano de 2026 também reflete a valorização de cargos ligados a risco, finanças e governança, um reflexo de um momento econômico que exige mais cautela e planejamento estratégico das companhias, enquanto áreas tradicionais, como a medicina e a engenharia, mantêm seu prestígio com posições que exigem especialização e experiência consolidadas.

As profissões com os maiores salários

Com base em levantamentos como o Guia Salarial 2026 da Michael Page e dados do mercado compilados pela Robert Half, a lista a seguir apresenta as áreas e posições que se destacam, organizadas por potencial de remuneração.

Diretoria executiva (C-level): No topo da lista, a remuneração de um CEO em grandes corporações varia entre R$ 90 mil e R$ 150 mil por mês, enquanto um CFO (Diretor Financeiro) pode ganhar de R$ 80 mil a R$ 120 mil.

Medicina e saúde: Além de especialidades de alta demanda, como cirurgiões, o topo da carreira está na gestão, onde diretores hospitalares podem alcançar o teto de R$ 100 mil mensais.

Agronegócio: Vital para a economia, o setor remunera um CFO do Agro com salários entre R$ 50 mil e R$ 80 mil, e um Diretor Agrícola na faixa de R$ 40 mil a R$ 60 mil por mês.

Engenharia especializada: Em setores estratégicos como óleo e gás e infraestrutura, um Diretor de Obras pode receber entre R$ 35 mil e R$ 55 mil mensais, valorizado pela gestão de projetos complexos.

Gerente de Risco de Crédito: Posição que ganhou grande relevância em 2026, com salários que chegam a R$ 52 mil em grandes empresas, refletindo a necessidade de controle financeiro rigoroso.

Tecnologia da Informação (TI): A transformação digital mantém os salários em alta. Conforme dados do CAGED/MTE, um Diretor de TI tem uma mediana salarial de R$ 37.850,50, com especialistas em segurança e dados também sendo altamente valorizados.

Mercado financeiro: Posições em áreas de fusões e aquisições (M&A), private equity e gestão de investimentos continuam oferecendo alguns dos maiores salários e bônus do país, premiando a capacidade de gerar lucros em operações de alto risco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.