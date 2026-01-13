Carreiras de elite: 5 cargos públicos com salários acima de R$ 20 mil

O serviço público no Brasil oferece carreiras com estabilidade e salários que superam os R$ 20 mil mensais já no início da jornada profissional. Entre as mais cobiçadas está a de auditor fiscal da Receita Federal, uma posição estratégica para a arrecadação de tributos no país. A alta remuneração e os benefícios tornam esses cargos extremamente competitivos.

Para quem busca uma vaga de elite no funcionalismo, o caminho exige dedicação e preparo para concursos de alto nível. Além do diploma de ensino superior, é comum que os candidatos precisem de conhecimentos aprofundados em áreas como direito, contabilidade e economia. Conheça cinco dessas carreiras e seus salários iniciais.

Auditor Fiscal da Receita Federal

Responsável por fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias de pessoas físicas e jurídicas, o auditor fiscal desempenha um papel fundamental no combate à sonegação e na garantia da receita para o Estado. A remuneração inicial para o cargo fica em torno de R$ 23 mil, podendo aumentar significativamente com o tempo de serviço e bônus de eficiência.

Diplomata

O diplomata representa os interesses do Brasil no exterior, atuando em embaixadas e consulados. As funções incluem negociações internacionais, promoção da cultura brasileira e assistência a cidadãos no exterior. O salário inicial, na classe de terceiro-secretário, é de aproximadamente R$ 21 mil. A carreira oferece progressão e a possibilidade de viver em diferentes países.

Juiz Federal

Integrar o Poder Judiciário como juiz federal significa julgar causas de interesse da União, como questões previdenciárias, tributárias e criminais federais. A posição exige formação em Direito e experiência jurídica. O subsídio inicial ultrapassa os R$ 30 mil, refletindo a grande responsabilidade e o poder de decisão do cargo.

Procurador da República

Membro do Ministério Público Federal, o procurador da República atua como fiscal da lei e defensor dos interesses da sociedade. Ele pode investigar crimes federais, propor ações civis públicas e atuar em processos perante a Justiça Federal. A remuneração inicial para a carreira também supera a marca dos R$ 30 mil mensais.

Consultor Legislativo

Com atuação no Congresso Nacional, o consultor legislativo presta assessoria técnica a parlamentares na elaboração de leis e fiscalização do Poder Executivo. O trabalho exige conhecimento especializado em áreas como direito, economia e orçamento público. O salário inicial para o cargo, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, está entre os mais altos do serviço público, próximo a R$ 34 mil.

