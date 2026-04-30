Profissões que mais contratam no Brasil em 2026; veja áreas em alta

O mercado de trabalho no Brasil em 2026 segue em transformação acelerada, impulsionada pela tecnologia e por novas demandas da sociedade. Para quem planeja a carreira ou busca uma recolocação profissional, entender as tendências atuais é um passo fundamental. Levantamentos de mercado já indicam quais setores concentram as melhores oportunidades de emprego e os salários mais atrativos neste ano.

A digitalização da economia, a preocupação com a sustentabilidade e as mudanças no perfil do consumidor são os principais motores desse novo cenário. Áreas como tecnologia da informação, saúde, energias renováveis e serviços digitais se destacam como as mais promissoras, exigindo profissionais com habilidades específicas e atualizadas.

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Profissões em alta em 2026

Com base em relatórios de plataformas como o LinkedIn e consultorias de recrutamento, algumas carreiras se mostram especialmente estratégicas. A seguir, veja uma lista com as profissões que registram um alto volume de contratações e oferecem boas remunerações.

Especialista em Inteligência Artificial (IA) : Com a automação se tornando padrão em diversas indústrias, a busca por quem desenvolve e gerencia sistemas inteligentes é cada vez maior. Esses profissionais criam desde assistentes virtuais até algoritmos complexos. A faixa salarial, segundo dados de mercado, varia entre R$ 14.300 e R$ 16.400.

Analista de Cibersegurança: O aumento de transações online tornou a segurança digital uma prioridade máxima. Este profissional protege sistemas e redes contra ataques, garantindo a integridade das informações. Estimativas salariais apontam valores entre R$ 9 mil e R$ 18 mil para posições sênior.

Especialista em ESG (Ambiental, Social e Governança): A pressão de investidores e consumidores por práticas mais sustentáveis impulsionou esta carreira. O profissional de ESG ajuda empresas a desenvolverem estratégias responsáveis, que geram impacto positivo e valor de mercado. A remuneração estimada pode variar de R$ 5 mil a R$ 25 mil, dependendo do nível de atuação.

Especialista em Saúde Digital: A pandemia acelerou a adoção de consultas e serviços de saúde a distância. Profissionais que gerenciam plataformas de telemedicina, garantindo a eficiência e segurança do atendimento virtual, são cada vez mais requisitados. Os salários podem variar entre R$ 12 mil e R$ 30 mil, de acordo com o porte da empresa.

Arquiteto de Soluções em Nuvem: A maioria das empresas modernas depende de serviços de cloud computing. Este profissional desenha e implementa a infraestrutura em nuvem, garantindo que ela seja segura, escalável e eficiente. A remuneração é atrativa, com estimativas que partem de R$ 6 mil e podem alcançar R$ 25 mil.

Engenheiro de Energias Renováveis: A transição para uma matriz energética mais limpa é uma realidade global. Engenheiros especializados em projetos de energia solar e eólica encontram um mercado aquecido e com forte tendência de crescimento. Salários estimados podem ir de R$ 11 mil a mais de R$ 25 mil. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.