Receita, BC e Câmara dos Deputados têm concursos previstos; veja vagas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal prorrogou para esta sexta-feira (25) o prazo para instituições apresentarem propostas para a organização do concurso público que irá selecionar 146 novos servidores do órgão. As bancas interessadas podem se inscrever até às 23h59 da data limite.

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Anunciado em 3 de julho, o certame prevê a contratação de 116 analistas tributários e 30 auditores fiscais. Na mesma data, o Ministério da Gestão e Inovação também anunciou concurso do Banco Central com 170 vagas previstas, sendo 120 para profissionais de nível superior e 50 de nível médio. A definição da banca está prevista para outubro.

Segundo as portarias, os órgãos responsáveis pelos processos seletivos têm seis meses para publicar os editais de abertura. Caso não o façam, a autorização dos concursos perderá validade, e a verba disponível para as contratações será cancelada. O prazo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da prova é de dois meses.

Em 9 de setembro, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, confirmou a abertura de um concurso com mais de 150 vagas de nível superior para 11 especialidades de analista legislativo. Segundo publicação da Câmara, o edital oficial deve sair até o fim deste mês e os salários podem chegar a R$ 30,8 mil.

O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) foi a banca escolhida para organizar a prova. Conteúdos, datas de prova e prazos de inscrição ainda não foram divulgados. Serão contratados profissionais de comunicação social, documentação e informação legislativa, engenharias, museologia e registro e redação.

Eduardo Cambuy, coordenador da plataforma de estudos Gran Concursos, recomenda aos interessados nos novos cargos a construção de uma base sólida de conteúdo das principais disciplinas antes da publicação do edital. A definição da banca, segundo ele, indica o formato e o tipo de cobrança das questões.

Provas do Cebraspe, por exemplo, costumam ter questões em que o candidato avalia se uma afirmativa está certa ou errada. Cambuy recomenda estudá-las e elaborar a melhor estratégia de marcação, em especial quando o edital previr desconto de pontos por respostas erradas.

"Mais do que decorar, é preciso entender conceitos e identificar detalhes que tornam um item certo ou errado", diz.

Segundo o professor, as avaliações da FGV (Fundação Getúlio Vargas), organizadora do último concurso da Receita, costumam apresentar enunciados mais elaborados e alternativas parecidas entre si. Ele recomenda ao candidato estudo voltado à interpretação e atenção especial à leitura cuidadosa dos enunciados e à gestão do tempo.

VEJA AS VAGAS PREVISTAS PARA OS PRÓXIMOS CONCURSOS

Receita Federal

Serão contratados 146 profissionais com nível superior completo para os seguintes cargos:

- Analista Tributário: 116 vagas

- Auditor Fiscal: 30 vagas

Banco Central

Interessados no concurso podem se candidatar a 170 vagas, sendo:

- Auditor (nível superior): 100 vagas;

- Procurador (nível superior): 20 vagas;

- Técnico (nível médio): 50 vagas;

Câmara dos Deputados

Mais de 150 vagas de nível superior nas seguintes áreas:

- Comunicação social - divulgação institucional; jornalismo; relações públicas

- Documentação e informação legislativa - arquivista; bibliotecário

- Engenharias - civil; elétrica; eletrônica; telecomunicações; mecânica

- Museologia - museólogo

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- Registro e redação - analistas e técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos.