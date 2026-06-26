O burnout silencioso: psicóloga revela os 5 sinais de que seu trabalho está destruindo sua saúde mental
A síndrome que cresce 15% ao ano se disfarça de um dia ruim ou cansaço comum
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Pode parecer estranho pensar em esgotamento profissional sem a imagem de um colapso completo. No entanto, a síndrome de burnout, que passou a ser incluída obrigatoriamente na gestão de riscos ocupacionais com a atualização da NR-1, fiscalizada desde maio de 2026, muitas vezes se instala de forma silenciosa, minando a saúde mental bem antes da exaustão extrema.
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Com a nova regra em vigor, as empresas brasileiras agora são obrigadas a mapear e gerenciar riscos psicossociais. Desde o início da fiscalização, o não cumprimento pode resultar em autuações pelo Ministério do Trabalho, aumentando a responsabilidade corporativa na prevenção do esgotamento.
Burnout é a mesma coisa que estresse?
Não, e essa confusão é perigosa. O estresse é uma reação a um desafio pontual e tende a diminuir quando a situação se resolve. Já o burnout é um estado de esgotamento crônico e prolongado, ligado especificamente ao trabalho, conforme esclarece a Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização Mundial da Saúde.
Entenda as distinções e ações contra o burnout
Saiba diferenciar estresse de burnout e como agir ao identificar os sinais.
1. Burnout vs. Estresse: Qual a diferença?
O estresse é uma reação pontual a desafios. Já o burnout é um esgotamento crônico e prolongado, ligado especificamente ao trabalho (CID-11).
2. Por que a NR-1 é importante agora?
Desde maio/2026, empresas devem mapear e gerenciar riscos psicossociais. O descumprimento pode gerar autuações do Ministério do Trabalho.
3. Como agir ao identificar os sinais?
Procure ajuda profissional (psicólogo/psiquiatra). Considere comunicar ao RH e implemente pausas e limites claros entre vida pessoal e profissional.
Segundo Bastos, ignorar os sintomas iniciais acreditando ser apenas estresse é o que leva ao quadro agudo. O burnout não se resume ao cansaço; ele envolve uma desconexão profunda com a atividade profissional.
Os 5 sinais silenciosos de que o trabalho está te esgotando
A psicóloga Ana Carolina Bastos lista cinco comportamentos e sensações que funcionam como um alarme precoce e que merecem atenção imediata:
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Cinismo e distanciamento emocional: Você passa a tratar colegas e tarefas com uma negatividade incomum. Aquele projeto que antes te animava agora é recebido com indiferença ou sarcasmo.
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Sensação de ineficácia: Mesmo cumprindo suas metas, surge um sentimento persistente de que seu esforço não vale a pena. A satisfação com as próprias conquistas desaparece.
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Dificuldade de concentração e memória: Erros bobos se tornam frequentes e lembrar de informações simples exige um esforço enorme. A mente parece estar sempre "nebulosa" durante o expediente.
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Isolamento voluntário: Convites para almoços em equipe ou um café depois do trabalho começam a ser sistematicamente recusados. A preferência é ficar sozinho, sem interações sociais.
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Sintomas físicos persistentes: Dores de cabeça no fim do dia, tensão nos ombros, problemas digestivos e insônia sem causa aparente podem ser manifestações físicas do esgotamento mental.
O que fazer ao identificar os sinais?
Ao reconhecer um ou mais desses alertas, o primeiro passo é buscar ajuda profissional, como um psicólogo ou psiquiatra. É importante também avaliar a possibilidade de comunicar a situação ao setor de Recursos Humanos da empresa, que, sob a nova NR-1, tem a responsabilidade de acolher e tomar providências. Pequenas pausas durante o dia e a definição de limites claros entre vida pessoal e profissional também são essenciais no processo de recuperação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.