Assine
overlay
Início Emprego
ESGOTAMENTO

O burnout silencioso: psicóloga revela os 5 sinais de que seu trabalho está destruindo sua saúde mental

A síndrome que cresce 15% ao ano se disfarça de um dia ruim ou cansaço comum

Publicidade
Carregando...
CB
Cadu Bruno
CB
Cadu Bruno
Repórter
26/06/2026 12:06 - atualizado em 26/06/2026 12:07

compartilhe

SIGA
×
O burnout silencioso: psicóloga revela os 5 sinais de que seu trabalho está destruindo sua saúde mental
Brasil registrou 546 mil afastamentos por transtornos mentais ligados ao trabalho em 2025, um aumento de 15% em relação a 2024 crédito: Tupi

Pode parecer estranho pensar em esgotamento profissional sem a imagem de um colapso completo. No entanto, a síndrome de burnout, que passou a ser incluída obrigatoriamente na gestão de riscos ocupacionais com a atualização da NR-1, fiscalizada desde maio de 2026, muitas vezes se instala de forma silenciosa, minando a saúde mental bem antes da exaustão extrema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Este cenário é preocupante, considerando que o Brasil registrou 546 mil afastamentos por transtornos mentais ligados ao trabalho em 2025, um aumento de 15% em relação a 2024. "O corpo e a mente dão sinais sutis de que o limite está próximo, mas eles são facilmente confundidos com um dia ruim ou cansaço comum", afirma Ana Carolina Bastos, psicóloga clínica especialista em saúde do trabalhador.

Com a nova regra em vigor, as empresas brasileiras agora são obrigadas a mapear e gerenciar riscos psicossociais. Desde o início da fiscalização, o não cumprimento pode resultar em autuações pelo Ministério do Trabalho, aumentando a responsabilidade corporativa na prevenção do esgotamento.

Burnout é a mesma coisa que estresse?

Não, e essa confusão é perigosa. O estresse é uma reação a um desafio pontual e tende a diminuir quando a situação se resolve. Já o burnout é um estado de esgotamento crônico e prolongado, ligado especificamente ao trabalho, conforme esclarece a Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização Mundial da Saúde.

Entenda as distinções e ações contra o burnout

Saiba diferenciar estresse de burnout e como agir ao identificar os sinais.

1. Burnout vs. Estresse: Qual a diferença?

O estresse é uma reação pontual a desafios. Já o burnout é um esgotamento crônico e prolongado, ligado especificamente ao trabalho (CID-11).

2. Por que a NR-1 é importante agora?

Desde maio/2026, empresas devem mapear e gerenciar riscos psicossociais. O descumprimento pode gerar autuações do Ministério do Trabalho.

3. Como agir ao identificar os sinais?

Procure ajuda profissional (psicólogo/psiquiatra). Considere comunicar ao RH e implemente pausas e limites claros entre vida pessoal e profissional.

Segundo Bastos, ignorar os sintomas iniciais acreditando ser apenas estresse é o que leva ao quadro agudo. O burnout não se resume ao cansaço; ele envolve uma desconexão profunda com a atividade profissional.

Os 5 sinais silenciosos de que o trabalho está te esgotando

A psicóloga Ana Carolina Bastos lista cinco comportamentos e sensações que funcionam como um alarme precoce e que merecem atenção imediata:

  • Cinismo e distanciamento emocional: Você passa a tratar colegas e tarefas com uma negatividade incomum. Aquele projeto que antes te animava agora é recebido com indiferença ou sarcasmo.

  • Sensação de ineficácia: Mesmo cumprindo suas metas, surge um sentimento persistente de que seu esforço não vale a pena. A satisfação com as próprias conquistas desaparece.

  • Dificuldade de concentração e memória: Erros bobos se tornam frequentes e lembrar de informações simples exige um esforço enorme. A mente parece estar sempre "nebulosa" durante o expediente.

  • Isolamento voluntário: Convites para almoços em equipe ou um café depois do trabalho começam a ser sistematicamente recusados. A preferência é ficar sozinho, sem interações sociais.

  • Sintomas físicos persistentes: Dores de cabeça no fim do dia, tensão nos ombros, problemas digestivos e insônia sem causa aparente podem ser manifestações físicas do esgotamento mental.

O que fazer ao identificar os sinais?

Ao reconhecer um ou mais desses alertas, o primeiro passo é buscar ajuda profissional, como um psicólogo ou psiquiatra. É importante também avaliar a possibilidade de comunicar a situação ao setor de Recursos Humanos da empresa, que, sob a nova NR-1, tem a responsabilidade de acolher e tomar providências. Pequenas pausas durante o dia e a definição de limites claros entre vida pessoal e profissional também são essenciais no processo de recuperação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

burnout cansaco estresse trabalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay