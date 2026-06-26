O burnout silencioso: psicóloga revela os 5 sinais de que seu trabalho está destruindo sua saúde mental

Pode parecer estranho pensar em esgotamento profissional sem a imagem de um colapso completo. No entanto, a síndrome de burnout, que passou a ser incluída obrigatoriamente na gestão de riscos ocupacionais com a atualização da NR-1, fiscalizada desde maio de 2026, muitas vezes se instala de forma silenciosa, minando a saúde mental bem antes da exaustão extrema.

Este cenário é preocupante, considerando que o Brasil registrou 546 mil afastamentos por transtornos mentais ligados ao trabalho em 2025, um aumento de 15% em relação a 2024. "O corpo e a mente dão sinais sutis de que o limite está próximo, mas eles são facilmente confundidos com um dia ruim ou cansaço comum", afirma Ana Carolina Bastos, psicóloga clínica especialista em saúde do trabalhador.

Com a nova regra em vigor, as empresas brasileiras agora são obrigadas a mapear e gerenciar riscos psicossociais. Desde o início da fiscalização, o não cumprimento pode resultar em autuações pelo Ministério do Trabalho, aumentando a responsabilidade corporativa na prevenção do esgotamento.

Burnout é a mesma coisa que estresse?

Não, e essa confusão é perigosa. O estresse é uma reação a um desafio pontual e tende a diminuir quando a situação se resolve. Já o burnout é um estado de esgotamento crônico e prolongado, ligado especificamente ao trabalho, conforme esclarece a Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização Mundial da Saúde.

Entenda as distinções e ações contra o burnout Saiba diferenciar estresse de burnout e como agir ao identificar os sinais. 1. Burnout vs. Estresse: Qual a diferença? O estresse é uma reação pontual a desafios. Já o burnout é um esgotamento crônico e prolongado, ligado especificamente ao trabalho (CID-11).