O que a Copa do Mundo ensina sobre liderança?

Durante a Copa do Mundo, os holofotes se concentram nos atletas. São eles que aparecem nas manchetes, protagonizam os lances mais comentados e carregam a expectativa de decidir partidas importantes. Mas quem acompanha o futebol de perto sabe que vencer um campeonato exige muito mais do que talento individual.

A própria Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, desde a preparação para o Mundial tem reforçado a importância do coletivo, da divisão de responsabilidades e da construção de um grupo forte o suficiente para não depender de um único jogador.

No ambiente de trabalho, ainda é comum associar liderança à figura do profissional mais experiente, produtivo ou tecnicamente preparado. No entanto, para a psicóloga e especialista em liderança Janaína Fidelis, um dos maiores equívocos das empresas é acreditar que desempenho individual e capacidade de liderar são competências necessariamente ligadas.

"Existe uma expectativa muito forte de que o líder seja a pessoa que tem todas as respostas, resolve todos os problemas e nunca demonstra insegurança. Mas liderança não tem relação com perfeição. Tem relação com influência, confiança e capacidade de mobilizar pessoas em torno de um objetivo comum", afirma.

A comparação com o futebol ajuda a ilustrar essa diferença. Nem sempre o capitão da equipe é o artilheiro, o mais habilidoso ou o atleta mais famoso. Muitas vezes, é justamente aquele que consegue manter o grupo unido nos momentos difíceis, administrar conflitos e incentivar os companheiros quando a pressão aumenta.

Segundo Janaína, o mesmo acontece dentro das empresas. "O líder não precisa ser o protagonista de tudo. Quando ele acredita que precisa carregar sozinho o peso das decisões, acaba criando dependência e enfraquecendo a autonomia da equipe. Os melhores líderes são aqueles que desenvolvem pessoas e fazem com que cada profissional reconheça sua importância dentro do grupo", explica.

Em um cenário em que o conhecimento técnico se atualiza cada vez mais rápido, características como comunicação, inteligência emocional e capacidade de colaboração passaram a ter um peso decisivo. No futebol, nenhuma equipe conquista uma Copa apenas por causa de um jogador, organizações de alto desempenho também dependem da força do conjunto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Copa nos lembra que liderança não é sobre ser o melhor jogador em campo. É sobre fazer com que o time inteiro jogue melhor. Quando um líder entende isso, ele deixa de buscar protagonismo e passa a construir resultados junto com as pessoas", pontua Janaína.