Menos trabalho, mais saúde? Os efeitos da escala 4x3 na saúde mental

A proposta de uma semana com quatro dias de trabalho e três de folga, conhecida como escala 4x3, avança nas discussões no Brasil. Impulsionado pela votação desta quarta-feira (27/5) na comissão especial da Câmara dos Deputados, o modelo ganha protagonismo no debate legislativo brasileiro e passa a ser visto como uma solução para o esgotamento mental dos trabalhadores.

Com mais tempo livre, as pessoas teriam a oportunidade de se recuperar do estresse acumulado e cuidar da saúde. A urgência do tema é evidenciada pelos números, já que, segundo dados da Previdência Social, os afastamentos do trabalho por burnout no Brasil saltaram de 823 em 2021 para 7.595 em 2025.

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O principal alvo da jornada reduzida é o burnout, um estado de esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um fenômeno ocupacional na CID-11, que se manifesta por exaustão, sentimentos negativos sobre a carreira e eficácia profissional reduzida. A inclusão de mais um dia de descanso na semana atua diretamente na prevenção desse quadro.

Como a jornada reduzida pode ajudar

A adoção da escala 4x3 pode proporcionar uma melhoria na qualidade de vida, refletindo em mais disposição e foco durante o expediente. Os principais benefícios potenciais incluem:







Menos estresse: com um dia a mais para resolver questões pessoais, ir ao médico ou simplesmente descansar, a pressão da semana diminui, o que contribui para a redução do estresse crônico no organismo.





Mais tempo para recuperação: o terceiro dia de folga funciona como um período extra de recuperação física e mental. O cérebro tem mais tempo para se desligar das preocupações profissionais, o que melhora a qualidade do sono e o humor.





Aumento da autonomia: a necessidade de concentrar as tarefas em quatro dias exige mais organização e gestão do tempo. Esse senso de controle sobre as próprias responsabilidades é um fator importante para o bem-estar psicológico.





Equilíbrio entre vida pessoal e profissional: ter mais tempo para a família, amigos e hobbies fortalece os laços sociais e a sensação de pertencimento, elementos essenciais para a saúde emocional.

Apesar dos benefícios, a transição para o modelo 4x3 exige planejamento. A adaptação pode gerar uma pressão inicial para condensar o mesmo volume de trabalho em menos tempo. Por isso, a mudança cultural dentro das empresas, com foco em eficiência e não apenas em horas trabalhadas, é fundamental para o sucesso da iniciativa.

No Brasil, a discussão avança rapidamente no Congresso Nacional em maio de 2026, com propostas em análise e votação iminente na Câmara dos Deputados. A experiência internacional, com testes bem-sucedidos em países como Reino Unido e Islândia, mostra um caminho promissor, e os resultados de projetos-piloto em andamento no país serão cruciais para definir se a semana de quatro dias se tornará uma realidade mais ampla.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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