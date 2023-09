A importância das jovens lideranças nas empresas

667

Rafael Kenji Hamada

Médico e CEO da FHE Ventures





O cenário empresarial contemporâneo tem sido marcado por mudanças rápidas e disruptivas impulsionadas pela tecnologia, pela globalização e pela transformação das expectativas dos consumidores. O mercado mudou e a estrutura das empresas também. Nesse contexto dinâmico, surge uma questão cada vez mais relevante: qual é a importância de ter jovens ocupando cargos de liderança nas empresas? Essa abordagem apresenta benefícios substanciais que podem impulsionar o sucesso e a inovação nas organizações.

Até menos de uma década, era raridade ver um diretor de uma empresa, e principalmente um presidente, com menos de 50 anos de idade. Apesar de ser extremamente importante essa diversidade etária nas empresas, os jovens não se sentavam a mesas das decisões, portanto, suas vozes não eram ouvidas. Com a mudança dos modelos de trabalho e até mesmo das profissões, com o surgimento de novas ocupações voltadas à tecnologia, marketing e inovação, tornou-se comum a presença de pessoas entre 30 e 35 anos em cargos de gestão, inclusive com alguns jovens “Under 30” (com menos de 30 anos).

Algumas razões para que as empresas considerem a diversidade de idades em cargos de liderança são:

1 - Inovação e pensamento criativo: Os jovens trazem consigo uma mentalidade fresca e aberta, resultante de sua familiaridade com as últimas tendências tecnológicas e culturais. Esse olhar inovador pode ser um catalisador poderoso para a criação de soluções criativas e disruptivas, que são essenciais para enfrentar desafios em um mercado em constante evolução. Ao trazer perspectivas únicas, esses jovens podem inspirar suas equipes a pensar fora da caixa e buscar abordagens originais para resolverem problemas. Já os profissionais mais experientes acumulam uma riqueza de conhecimento ao longo de décadas de atuação. Integrá-los às equipes de liderança também permite o compartilhamento desse conhecimento valioso com os líderes jovens, encurtando a curva de aprendizado e evitando a repetição de erros do passado.

2 - Adaptação às mudanças: Jovens líderes, muitas vezes, estão mais dispostos a abraçar a mudança e a se ajustar rapidamente a novas circunstâncias, capacidade crucial no mundo empresarial moderno. Foi o que aconteceu com a migração do trabalho presencial para o modelo híbrido ou remoto. Sua disposição para experimentar novas estratégias e adotar tecnologias emergentes pode ajudar as empresas a permanecerem ágeis em um ambiente de negócios volátil.

3 - Diversidade e representatividade: Uma equipe de liderança variada em termos de idade traz consigo uma ampla gama de experiências e perspectivas, o que pode levar a decisões mais equilibradas e informadas. Além disso, a presença de líderes jovens pode servir de inspiração para outros em início de carreira.

4 - Conexão com o público-alvo: A geração mais jovem muitas vezes é o público-alvo, especialmente de empresas que atuam em setores voltados para a tecnologia, moda, entretenimento e produtos de consumo. Além de serem os mais presentes nas mídias sociais, se tornaram potentes canais de venda, os jovens estão entrando cada vez mais cedo, e com maior intensidade, na cadeia de consumo de produtos e serviços. Quando em cargos de liderança, ajudam as empresas a compreender melhor as preferências, valores e comportamentos dessa geração, facilitando a criação de estratégias de marketing e produtos alinhados às suas necessidades.

5 - Mentoria reversa e desenvolvimento de talentos: Promover jovens líderes também pode criar oportunidades para a chamada "mentoria reversa", onde líderes mais experientes podem aprender com as habilidades e conhecimentos dos líderes mais jovens. A integração entre diferentes faixas etárias promove oportunidades de mentoria bidirecional. Profissionais mais experientes podem atuar como mentores para os líderes jovens, oferecendo insights sobre gestão, tomada de decisões e relacionamentos empresariais. Por sua vez, os líderes jovens podem trazer novas perspectivas e conhecimentos em áreas como tecnologia e tendências de mercado.

Dessa forma, a inovação, a adaptabilidade, a representatividade e a conexão com o público-alvo são apenas algumas das razões pelas quais a presença de jovens líderes pode impulsionar o sucesso das organizações.

No cenário em constante evolução dos negócios, a busca pela excelência e inovação requer a combinação de experiência com visões frescas e inovadoras. A integração entre lideranças jovens e profissionais mais velhos emerge como abordagem estratégica para maximizar o potencial de uma empresa.