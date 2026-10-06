Hospitais de BH oferecem cerca de 30 vagas para residência médica em 2027

A Unimed-BH e o Hospital Evangélico de Belo Horizonte estão com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado de Residência Médica, com cerca de 30 vagas disponíveis para formação. As inscrições podem ser feitas de 6 até 15 de outubro, às 18h, no site da Associação de Apoio a Residências Médica de Minas Gerais (Aremg). Para realizar o processo, é necessário o pagamento de R$ 300 pela taxa de inscrição.

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Para esse processo, o candidato deverá enviar cópias digitalizadas do documento de identificação com foto (frente e verso), comprovante que atenda ao requisito (diploma do curso de medicina ou registro no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG)), comprovante de conclusão do curso até 28 de fevereiro de 2027 para programas com entrada direta.

Vagas Unimed-BH

Na Unimed-BH estão sendo ofertadas sete vagas para médicos que desejam aprofundar seus conhecimentos e aprimorar a prática nas áreas de anestesiologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, e pediatria.

As oportunidades estão distribuídas entre três unidades. No Hospital Unimed Contorno, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital mineira, são oferecidas duas vagas em ortopedia e traumatologia e uma em neurocirurgia. O Hospital Unimed Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, disponibiliza duas vagas em anestesiologia, enquanto o Hospital Infantil Unimed São Camilo, no Bairro Horto, na Região Leste de BH, oferece duas vagas em pediatria.

O programa de ortopedia e traumatologia do Hospital Unimed Contorno possui uma vaga reservada para candidato aprovado no processo seletivo do ano anterior e que se encontra em serviço militar obrigatório.

Todos os programas são de entrada direta, destinados a candidatos que tenham concluído ou concluam a graduação em medicina até 28 de fevereiro de 2027, observados os demais requisitos do edital. Anestesiologia, ortopedia e traumatologia, e pediatria têm duração de três anos. Já a formação em neurocirurgia dura cinco anos. Os programas são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC).

Vagas Hospital Evangélico de Belo Horizonte

O Hospital Evangélico de Belo Horizonte está ofertando vagas para anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, medicina intensiva, oftalmologia, e ortopedia e traumatologia.

Os programas que exigem pré-requisito são carrdiologia e nefrologia (residência em clínica médica), endoscopia (residência em cirurgia geral ou clínica médica) e, ainda, urologia (residência em cirurgia geral ou cirurgia básica), para os quais o candidato deverá apresentar o comprovante de conclusão do programa anterior.

Assim como na Unimed-BH, todos os programas são de entrada direta, destinados a candidatos que tenham concluído ou concluam a graduação em medicina até 28 de fevereiro de 2027, observados os demais requisitos do edital.

Inscrições e etapas da seleção

A seleção será realizada em duas etapas, sendo uma prova de conhecimentos médicos, a ser aplicada em 22 de novembro de 2026, e análise curricular. A divulgação do resultado final e a convocação dos aprovados estão previstas para 28 de janeiro de 2027. Para os candidatos da primeira convocação, o período de confirmação de interesse e matrícula será de 28 de janeiro a 2 de fevereiro. Os programas têm início em 1º de março de 2027.



Serviço:

Processo Seletivo Unificado de Residência Médica Unimed-BH e Hospital Evangélico de Belo Horizonte - 2027

Especialidades: anestesiologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, pediatria, cirurgia geral, clínica médica, medicina intensiva, oftalmologia, cardiologia, urologia, nefrologia e endoscopia

Inscrições: de 6 a 15 de outubro, com encerramento às 18h do último dia

Site: www.aremg.org.br

Taxa: R$ 300 por programa

Prova escrita: 22 de novembro de 2026, às 9h

Resultado: 28 de janeiro de 2027

Matrículas da primeira convocação: de 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 2027

Início dos programas: a partir de 1º de março de 2027

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck