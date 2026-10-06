BH: congresso de pediatria discute temas como obesidade e autoimagem

Com expectativa de reunir cerca de 5,5 mil participantes, Belo Horizonte (MG) sediará o 42º Congresso Brasileiro de Pediatria (CBP), promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Sociedade Mineira de Pediatria (SMP). Após 40 anos, o evento científico volta a acontecer na capital mineira, entre os dias 13 e 17 de outubro, em locais como Expominas e Associação Médica de Minas Gerais.

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Conforme destaca o presidente da SBP, Edson Liberal, ao longo de sua história, o encontro consolidou-se como um espaço para atualização científica, troca de experiências e integração entre pediatras de todas as regiões do Brasil.

“Dezenas de especialistas de renome foram convidados para comandar as discussões mais relevantes, sempre em consonância com a nossa prática diária. A força e a diversidade da pediatria, com suas variadas áreas de atuação, estarão reunidas em torno de um objetivo comum, que é qualificar o cuidado com as nossas crianças e os nossos adolescentes”, declarou.

De acordo com a presidente do 42º CBP, Márcia Penido, nesta edição, os congressistas terão acesso a uma programação ampla e cuidadosamente estruturada, contemplando assuntos contemporâneos, com ênfase em prevenção, diagnóstico, manejo clínico e inovações terapêuticas.

Entre os destaques estão:

“Obesidade pediátrica: do risco metabólico às terapias de alta complexidade”



“Diretrizes da triagem neonatal”



“Bronquiolite viral aguda: uma visão crítica das guias de tratamento”



“Condições pulmonares desafiadoras”



“O papel do pediatra na identificação precoce dos atrasos”



“Epilepsia, crises sintomáticas agudas e transtornos paroxísticos não epilépticos”



“Além dos likes e dos padrões: autoimagem na era da pressão social”



“Abordagem da hiperbilirrubinemia neonatal”



“Urgências ginecológicas na pediatria”

O 42º CBP incluirá também outros três eventos que ocorrerão na próxima terça-feira (13/10), na sede da Associação Médica de Minas Gerais, concomitantemente à programação principal: 3º Simpósio de Saúde Ambiental, 5º Simpósio de Aleitamento Materno,e o 4º Simpósio de Reanimação Pediátrica.

Meio ambiente

Com o tema “Ambiente, Clima e o Futuro da Saúde da Criança e do Adolescente”, o 3º Simpósio Brasileiro de Saúde Ambiental e Alterações Climáticas Extremas contará com pediatras de todo o país para discutir os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental na saúde de crianças e adolescentes.

“As evidências científicas são cada vez mais consistentes ao demonstrar que o ambiente em que crianças e adolescentes vivem, crescem e se desenvolvem exerce influência direta sobre sua saúde. Mudanças climáticas, eventos extremos, poluição, insegurança alimentar, exposição a substâncias químicas e desigualdades socioambientais já fazem parte da realidade dos consultórios, ambulatórios e serviços de urgência, exigindo do pediatra uma atuação cada vez mais ampla e atualizada”, destaca Edson.

Nesse sentido, o presidente do Departamento Científico de Toxicologia e Saúde Ambiental da SBP, Rinaldo Tavares, e um dos coordenadores do Simpósio, chama a atenção para a urgência do tema: “As crianças são as principais vítimas e a saúde ambiental se tornou o principal eixo estratégico da pediatria moderna. Além disso, o aumento das temperaturas também alterou o cenário epidemiológico do País, criando condições favoráveis para a disseminação de arboviroses como dengue, zika e chikungunya”, explica o especialista.

Para um dos coordenadores do simpósio, Clóvis Francisco Constantino, o sistema de saúde e a formação médica no Brasil ainda não estão preparados para essa nova realidade, por isso a importância de um Simpósio com este tema. “Quando falamos de crianças e adolescentes, temos uma população muito vulnerável. As questões climáticas afetam não só fisicamente as crianças e adolescentes, mas há também grande influência na saúde mental delas. Questões climáticas são diagnósticos”, afirrma.

Aleitamento materno

O 5º Simpósio de Aleitamento Materno, por sua vez, reunirá especialistas para discutir o papel dos profissionais de saúde na proteção, promoção e apoio à amamentação.

Edson reforça a relevância do tema para a saúde infantil e para a sociedade. “O aleitamento materno é uma das intervenções mais eficazes para promover a saúde, o crescimento e o desenvolvimento de crianças, além de gerar benefícios duradouros para a saúde da mulher e da sociedade. Apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas, ainda existem desafios importantes para ampliar as taxas de amamentação exclusiva e garantir que mães e famílias recebam o apoio necessário para manter essa prática”, afirma.

O aleitamento materno integra o Eixo 2 da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc). Fortalecer essa prática também passa pelo olhar atento do pediatra diante dos desafios enfrentados pelas famílias no dia a dia, já que muitas mães ainda carecem de apoio adequado, orientação qualificada no manejo da amamentação e proteção legal contra o desmame precoce, sobretudo no retorno ao trabalho.

Na avaliação da presidente da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), Raquel Gomes de Carvalho Pinto, os dias de expertise serão regados à boa mineiridade. “O espaço escolhido para recebê-los, a grade impecável e as delícias mineiras marcarão suas vidas. Que sejam todos bem-vindos à Belo Horizonte. Vamos fazer história no maior evento da pediatria brasileira”, disse.

Serviço

42º Congresso Brasileiro de Pediatria

Data: 13 a 17 de outubro (terça a sábado)

Horário: 8h às 18h

Locais: Expominas (Av. Amazonas, 6200 – Gameleira), Hotel Mercure Lourdes (Av. do Contorno, 7315 - Lourdes), Centro de Treinamento Grão Pará da SMP ( Rua Grão Pará, 85, no 7º andar - Santa Efigênia) e Centro de Treinamento João Pinheiro da SMP (Av. João Pinheiro, 161 - Centro)

Programação: https://www.sbp.com.br/wp-content/uploads/2026/09/PROGRAMA-SITE-CBP-1.pdf

3º Simpósio de Saúde Ambiental, 4º Simpósio de Reanimação Pediátrica e 5º Simpósio de Aleitamento Materno

Data: 13 de outubro (terça-feira)

Horário: 8h às 18h

Local: sede da Associação Médica de Minas Gerais (Av. João Pinheiro, 161, no Centro)

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