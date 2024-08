Instituído pela Lei nº 13.435/2.017, o mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, focado na conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. No período, ampliam-se as ações como palestras e divulgação nas mídias, simbolizando a luta pelo incentivo à amamentação.





A importância dessa medida tem estreita relação principalmente com o nascimento de bebês prematuros, que acabam sendo separados das mães e tratados com base em cuidados médicos e profissionais.





O Brasil ocupa o nono lugar mundial em número absoluto, com partos que acontecem antes da 37ª semana de gestação. Cerca de 11% dos 637.613 nascimentos registrados anualmente ocorrem dentro deste cenário e, para a médica pediatra, Tatiana Cicerelli, o primeiro princípio é direcionar o foco da campanha a fatores relacionados à nutrição desses bebês.





A pediatra explica que, além de ser um ato de carinho, que traz proximidade entre mãe e recém-nascido, os primeiros olhares, primeiros toques, reconhecimento entre a relação familiar que se inicia, o aleitamento materno é determinante para os desfechos de saúde e desenvolvimento dos pequenos, capaz ainda de reduzir as causas de mortalidade em unidades de terapia intensiva neonatal entre bebês prematuros.





Tatiana destaca que fatores como proteção, promoção e apoio à amamentação são estratégias importantes em nível institucional e individual. Ações coordenadas para otimizar a alimentação infantil em tempos normais e em emergências são essenciais para garantir que as necessidades nutricionais de todos os bebês sejam atendidas.





“É justamente por meio do leite materno que o bebê recebe os anticorpos da mãe que o protegem contra doenças como, diarreia e infecções, principalmente as respiratórias. O risco de asma, diabetes e obesidade é menor em crianças amamentadas, mesmo depois que elas param de mamar. A amamentação é, ainda, um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, importante para que ela tenha dentes fortes, desenvolva a fala e tenha uma boa respiração”, reforça a pediatra.





Os principais objetivos durante o Agosto Dourado:





Informar pessoas sobre as ligações entre a amamentação e o ambiente/mudanças climáticas. A amamentação é um excelente exemplo das profundas conexões entre a saúde humana e os ecossistemas da natureza





Fixar a amamentação como uma decisão climática inteligente. O aleitamento materno é natural, renovável e ambientalmente seguro





Envolver-se com indivíduos e organizações para obter maior impacto. Proteger, promover e apoiar a amamentação aborda as desigualdades que impedem o desenvolvimento sustentável





Estimular ações para melhorar a saúde do planeta e das pessoas através da amamentação