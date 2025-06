Hospital promove Fórum Internacional de Ortopedia e Traumatologia

O setor de ortopedia e traumatologia do Hospital São Francisco (HSF), em Belo Horizonte, completa 15 anos de atuação em 2025 e celebra a data com a realização do I Fórum Internacional de Ortopedia e Traumatologia: Inovação e Futuro da Medicina. As inscrições para o fórum e a submissão de trabalhos científicos podem ser feitas por meio da plataforma Sympla: I Fórum Internacional de Ortopedia e Traumatologia – FHSFA.



Reunindo especialistas, profissionais da saúde e estudantes para debater os avanços da área, o evento será realizado no dia 6 de setembro. Para se inscrever, o interessado deverá preencher o formulário no Sympla e selecionar a opção correspondente ao seu perfil: autor principal, ouvinte e participante Hands On.



O evento contará com palestras, apresentação de pesquisas e atividades práticas, como os módulos “Hands On”, com vagas limitadas para cursos voltados a médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Esses profissionais e estudantes terão a oportunidade de participar de experiências práticas e especializadas durante o fórum.

Os módulos Hands On acontecerão em data distinta da programação principal, com três cursos imersivos e apenas oito vagas por turma: Imobilização Ortopédica, Ultrassonografia Musculoesquelética, Punção e Infiltração Articulares. A limitação de vagas tem o objetivo de garantir uma formação técnica aprofundada e personalizada aos participantes.



Segundo o diretor técnico da Unidade Santa Lúcia do HSF, ortopedista e traumatologista Rodrigo Otávio Araújo, as atividades Hands On representam um diferencial da programação do fórum ao unir teoria e prática de forma intensiva, promovendo o aprimoramento de habilidades clínicas em um ambiente qualificado. A participação é restrita aos inscritos no evento principal, e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.



Rodrigo Araújo explica ainda que o oferecimento de três cursos práticos simultâneos permite que os participantes vivenciem técnicas essenciais da ortopedia contemporânea de forma aplicada e interativa. Ele destaca que o I Fórum de Ortopedia e Traumatologia do HSF reforça o compromisso da instituição com ensino, pesquisa e assistência de excelência, contribuindo para o avanço da medicina e a formação contínua de seus profissionais e parceiros.

Serviço

I Fórum Internacional de Ortopedia e Traumatologia: Inovação e Futuro da Medicina - FHSFA

Data: 6 de setembro

Horário: de 7:00 às 13:00

Cursos práticos – Módulos Hands On

Data: 13 de setembro

Local: Sede Sicoob Credicom - Avenida do Contorno, 4265, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG

Inscrições: neste link