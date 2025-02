Pé e tornozelo: avanços ortopédicos aceleram a recuperação

As lesões e doenças que afetam o pé e o tornozelo são diversas e podem surgir por fatores como traumas, desgaste natural ou, até mesmo, hábitos inadequados. Segundo dados da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia), as entorses de tornozelo são responsáveis por 15% a 20% dos atendimentos em pronto-socorros ortopédicos.

Nesse panorama, a medicina ortopédica especializada em pé e tornozelo desempenha um papel fundamental na saúde e na qualidade de vida dos pacientes, afirma o Dr. Augusto Bravin, médico especialista em pé e tornozelo.

“Essas estruturas são essenciais para a mobilidade e o equilíbrio, e condições que as afetam podem limitar as atividades diárias”, explica Bravin, que é ortopedista especializado em cirurgias e procedimentos do pé e tornozelo, com destaque para a correção de joanetes por técnica percutânea, método minimamente invasivo que reduz o tempo de recuperação e proporciona resultados estéticos e funcionais.

Complexidade do pé e do tornozelo exige conhecimento aprofundado

De acordo com o médico, a complexidade dessas regiões [pé e tornozelo] exige um conhecimento aprofundado para oferecer diagnósticos precisos e tratamentos eficazes, que vão desde condições simples, como tendinopatias, até deformidades congênitas ou lesões traumáticas.

Segundo o especialista, entre as condições mais frequentes, destacam-se entorses de tornozelo, que são lesões nos ligamentos causadas por torções excessivas, sendo uma das principais causas de atendimento em hospitais.

“A fascite plantar também é um problema recorrente. Trata-se de uma inflamação do tecido que conecta o calcanhar aos dedos, causando dor intensa no calcanhar”, explica. “Essa condição é muito comum entre os brasileiros, muitas vezes associada ao uso de calçados inadequados e ao aumento da obesidade”, pontua.

A afirmativa de Dr. Augusto Bravin é corroborada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que alerta que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde a serem enfrentados, como mostra uma publicação da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica).

Segundo a projeção, 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo devem estar acima do peso em 2025. Destes, 700 milhões de pessoas têm obesidade, com um IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 30.

O especialista destaca que fraturas e luxações são frequentemente relacionadas a impactos diretos ou quedas, especialmente em atletas. “Outra condição frequente são as joanetes (Hálux Valgo), deformidade óssea que causa uma saliência na base do dedão do pé, podendo levar a desconforto e dificuldades para caminhar”, explica.

Tratamentos menos invasivos ganham destaque

Dr. Augusto Bravin destaca que, com os avanços na medicina ortopédica, os tratamentos minimamente invasivos têm ganhado espaço, oferecendo recuperação mais rápida e menos dor aos pacientes.

“Hoje, é possível tratar diversas patologias com técnicas pouco invasivas, como infiltrações com ácido hialurônico guiadas por ultrassom e terapia por ondas de choque extracorpóreas”, afirma. “Esses métodos promovem a regeneração dos tecidos e alívio da dor sem a necessidade de cirurgia”, completa.

O especialista destaca que a cirurgia, por sua vez, é indicada apenas em casos de falha no tratamento conservador ou em deformidades incapacitantes. Mesmo assim, segundo o médico, técnicas como a correção de joanetes por método percutâneo, têm revolucionado o pós-operatório.

“Nessa técnica, realizamos pequenas incisões para realinhar os ossos, com tempo cirúrgico de cerca de 80 minutos para ambos os pés. O paciente recebe alta no mesmo dia e já sai andando com uma sandália especial, podendo retomar suas atividades quase normalmente”, detalha o especialista.

Tecnologias transformam o tratamento

Dr. Augusto Bravin ressalta que a evolução tecnológica tem sido uma aliada da medicina ortopédica. Segundo ele, entre as inovações mais utilizadas estão:

Imagens de alta resolução: RM (Ressonância Magnética) e TC (Tomografia Computadorizada) com carga permitem diagnósticos precisos e planejamento cirúrgico mais eficiente;

Sistema de navegação cirúrgica: técnicas como artroscopias e tenoscopias, realizadas por pequenos portais e com visualização por vídeo, permitem reparar lesões com mínima invasão;

Cirurgias percutâneas guiadas por escopia: procedimentos realizados por mini-incisões, utilizando brocas e parafusos para correções ósseas.

Pós-operatório e recuperação evoluíram

Dr. Augusto Bravin observa que o pós-operatório de cirurgias no pé e tornozelo evoluiu de forma significativa nos últimos anos.

“Antigamente, os pacientes ficavam de dois a três meses sem pisar, totalmente imobilizados. Hoje, com as novas técnicas, o paciente já sai andando com uma imobilização removível e pode iniciar a fisioterapia precocemente, reduzindo a dor e o tempo de recuperação”, explica.

Abordagem individualizada é essencial

Dr. Augusto Bravin destaca que a medicina ortopédica especializada em pé e tornozelo está em constante evolução, com tratamentos cada vez menos invasivos e mais eficazes. Para o médico, a abordagem individualizada, considerando aspectos biomecânicos e o estilo de vida do paciente, é essencial para garantir os melhores resultados.

“Com o avanço das tecnologias e técnicas, os pacientes podem contar com soluções que tratam as condições e promovem uma recuperação mais rápida e menos dolorosa para devolver a mobilidade e a qualidade de vida aos pacientes”, finaliza.

Sobre o Dr. Augusto Bravin

Formado em Medicina pela USP (Universidade de São Paulo) em 2008, o Dr. Augusto Bravin concluiu sua residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital das Clínicas da USP em 2012 e, posteriormente, especializou-se em Cirurgia do Pé e Tornozelo em 2014. Atualmente, atende no Hospital do Coração, na Rede D'Or e em sua clínica, localizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP).

Além de joanetes, Dr. Augusto Bravin atua em uma ampla gama de patologias, incluindo Neuroma de Morton, Metatarsalgia, Pé Plano, Pé Cavo, Tendinite do Tendão de Aquiles, Fascite Plantar e lesões esportivas com técnicas minimamente invasivas.

Para mais informações, basta acessar: https://augustobravin.com.br