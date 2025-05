Tecnologia tem aumentado a vida útil das próteses ortopédicas

Uma boa notícia para quem sofre com dores e desconfortos nas articulações e que já “flerta” com a possibilidade de se submeter a uma cirurgia de prótese ortopédica. O aprimoramento tecnológico e uso de novos materiais têm garantido maior vida útil a esses equipamentos, o que expande o acesso a artroplastia – procedimento anteriormente indicado majoritariamente pacientes idosos – também para jovens adultos.

Especialistas estimam que, até 2032, a substituição de joelhos por próteses deve aumentar em 673% e, nos casos de quadril, pode chegar a 174%. Segundo o ortopedista e traumatologista, cirurgião de joelho e coordenador da Residência em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte (HE), Glauco Almeida Passos, não há mais como falar em idade mínima para esse tipo de cirurgia.

“Embora se tente adiar a cirurgia de prótese em adultos com idade abaixo de 50 anos devido à vida útil dos equipamentos e necessidade de substituição no futuro, é importante que cada caso seja avaliado individualmente pelo ortopedista, considerando-se o grau de desgaste da articulação, a deformidade articular existente e as necessidades da pessoa. Dependendo da dor e das limitações, a cirurgia pode ser feita em adultos mais jovens para o alívio da dor, melhora os movimentos e da qualidade de vida”, ressalta.

Próteses

Na artroplastia, as próteses ortopédicas são usadas para substituir articulações que perderam sua função devido a doenças degenerativas como artrose e artrites, fraturas graves, desgaste natural e/ou condições congênitas que afetam joelho, quadril, ombro, tornozelo e cotovelo (uso mais raro), e que causam dores e desconfortos, comprometem a mobilidade do corpo e, consequentemente, a qualidade de vida.

Segundo o médico, próteses de quadril e joelho podem durar de 15 a 25 anos, ou até mais, dependendo do tipo de equipamento, do paciente e dos cuidados após a cirurgia. “Os avanços tecnológicos têm prolongado a vida útil das próteses. Os materiais usados para a confecção dos equipamentos empregam metais especiais, cerâmicas e plásticos de alta qualidade que têm uma resistência maior a desgastes. O encaixe também está melhor, o que aumenta a precisão da cirurgia e reduz atrito e desgaste na peça”, frisa.

Por outro lado, as novas técnicas cirúrgicas usadas pela especialidade da ortopedia e traumatologia também reduzem danos a ossos e músculos, o que ajuda a manter a prótese firme e durável por mais tempo. Na cirurgia robótica, por exemplo, o procedimento é realizado com auxílio de um robô semiautônomo, o que garante maior precisão no alinhamento da prótese, redução do tempo da cirurgia e do período de recuperação pós-operatória, entre outros.

Cuidados

Para que a cirurgia de prótese seja bem-sucedida e o equipamento tenha sua funcionalidade preservada por mais tempo, o ortopedista recomenda alguns cuidados importantes antes e depois do procedimento. Confira as dicas.

Antes da cirurgia

Seguir as orientações médicas: fazer os exames pedidos e informar sobre qualquer problema de saúde

Preparar o corpo: manter um peso saudável e, se possível, fortalecer os músculos com fisioterapia

Parar de fumar: o cigarro dificulta a cicatrização e aumenta o risco de infecções

e aumenta o risco de infecções Controlar doenças como diabetes ou pressão alta, para evitar complicações durante e depois da cirurgia

Depois da cirurgia:

Fazer fisioterapia: essencial para recuperar os movimentos e fortalecer os músculos ao redor da prótese

Prevenir quedas: usar bengalas ou andadores no início e manter a casa segura (sem tapetes soltos ou obstáculos)

Tomar os medicamentos corretamente, principalmente os antibióticos e remédios para dor

Evitar movimentos bruscos ou atividades de impacto, como correr ou pular, para não desgastar a prótese

Manter o peso ideal: o excesso de peso força a prótese e pode diminuir sua durabilidade

Fazer consultas de revisão com o ortopedista: mesmo sem dor, é importante verificar se está tudo bem com a prótese

