Alerta de tempestade para Grande BH e outras 8 regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade até a meia-noite desta terça-feira (6/10) para nove regiões mineiras, inclusive a Metropolitana. O alerta inclui chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

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A aviso ressalta o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

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Orientações do Inmet:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Regiões sob alerta:

Triângulo Mineiro

Alto Paranaíba

Central Mineira

Zona da Mata

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Campo das Vertentes

Metropolitana de Belo Horizonte

Noroeste de Minas