Dia do Servidor Público: quais os próximos concursos autorizados?

O Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro. A data reacende o sonho da carreira estável no serviço público. As seleções federais autorizadas reúnem oportunidades em diferentes setores e funções, contando com remunerações iniciais atrativas que chegam a ultrapassar os R$ 27 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Os órgãos contam com processos em diferentes fases de andamento, com seleções autorizadas, vagas anunciadas e certames com banca já definida e edital iminente. A lista a seguir reúne as instituições confirmadas e os principais dados divulgados.

Concursos autorizados e destaques

Controladoria-Geral da União (CGU)

A instituição avançou nos preparativos e está com banca definida e edital iminente para 60 vagas de Auditor Federal de Finanças e Controle. Para essa oportunidade, os salários informados ficam até R$ 20.000. As inscrições podem ser feitas até 04/11/2026 às 18:00 neste link.

Indústrias Nucleares do Brasil

Com inscrições previstas para até o dia 11/11, a prova está marcada para o dia 10/01/2027, abrangendo 55 cargos. Os salários podem alcançar R$ 8.374. Inscrições neste link.

Receita Federal

O órgão federal conta com seleção autorizada com 146 vagas destinadas aos cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário. O quadro remuneratório informado para as carreiras conta com salários de R$ 13.910,99 a R$ 24.113,71. O edital está previsto para sair até dezembro de 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

O certame obteve autorização com 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados, de nível superior. A previsão para o edital é que saia em dezembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima