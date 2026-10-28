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Dia do Servidor Público: quais os próximos concursos autorizados?

Conheça as seleções autorizadas com remunerações iniciais que ultrapassam os R$ 27 mil

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
28/10/2026 14:51 - atualizado em 28/10/2026 14:53

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Dia do Servidor Público: quais os próximos concursos autorizados?
A busca por uma vaga no serviço público segue aquecida com novas oportunidades e editais iminentes em diferentes órgãos federais crédito: Reprodução

O Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro. A data reacende o sonho da carreira estável no serviço público. As seleções federais autorizadas reúnem oportunidades em diferentes setores e funções, contando com remunerações iniciais atrativas que chegam a ultrapassar os R$ 27 mil.

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Os órgãos contam com processos em diferentes fases de andamento, com seleções autorizadas, vagas anunciadas e certames com banca já definida e edital iminente. A lista a seguir reúne as instituições confirmadas e os principais dados divulgados.

Concursos autorizados e destaques

Controladoria-Geral da União (CGU)

A instituição avançou nos preparativos e está com banca definida e edital iminente para 60 vagas de Auditor Federal de Finanças e Controle. Para essa oportunidade, os salários informados ficam até R$ 20.000. As inscrições podem ser feitas até 04/11/2026 às 18:00 neste link.

Indústrias Nucleares do Brasil

Com inscrições previstas para até o dia 11/11, a prova está marcada para o dia 10/01/2027, abrangendo 55 cargos. Os salários podem alcançar R$ 8.374. Inscrições neste link

Receita Federal

O órgão federal conta com seleção autorizada com 146 vagas destinadas aos cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário. O quadro remuneratório informado para as carreiras conta com salários de R$ 13.910,99 a R$ 24.113,71. O edital está previsto para sair até dezembro de 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

O certame obteve autorização com 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados, de nível superior. A previsão para o edital é que saia em dezembro.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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