Concursos federais em estudo para 2026: veja as previsões e como se preparar

A busca por estabilidade e boas remunerações no serviço público federal continua aquecida em 2026. Além de processos seletivos de grande porte, como o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), outros órgãos do governo estudam novos editais com oportunidades para níveis médio e superior.

A expectativa é que diversas vagas sejam abertas em diferentes áreas de atuação. No entanto, é fundamental ressaltar que as previsões dependem de autorização oficial e os cronogramas podem sofrer alterações. Para quem sonha com uma carreira pública, é o momento ideal para organizar os estudos e focar nos certames mais aguardados.

Principais concursos federais previstos ou em estudo

Diversos órgãos federais estão em fase de planejamento para lançar seus concursos. Ficar atento aos anúncios e portais oficiais é o primeiro passo para não perder nenhuma oportunidade. Confira alguns dos principais concursos aguardados:

Correios: A empresa pública confirmou a realização de um novo concurso. As vagas devem contemplar cargos de nível médio, como Agente de Correios, e de nível superior, para Analista. As datas e o quantitativo de vagas ainda serão oficialmente divulgados.

Polícia Rodoviária Federal (área administrativa): Há uma grande expectativa pela autorização de um novo concurso para cargos de apoio na PRF. A vaga mais aguardada é a de agente administrativo, que exige nível médio e oferece uma carreira sólida dentro do órgão.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): Para reforçar seu quadro de pessoal, o INSS solicitou autorização para um novo concurso de grande porte. O pedido inclui milhares de vagas para Técnico do Seguro Social (nível médio) e Analista do Seguro Social (nível superior).

Lembre-se de que a confirmação de vagas, cargos e salários só acontece com a publicação do edital oficial. Acompanhe sempre os sites dos órgãos responsáveis para obter informações atualizadas.

Como se planejar para as provas

A preparação antecipada é o principal diferencial para quem busca a aprovação. Mesmo antes da publicação do edital, é possível adiantar os estudos com base nos conteúdos cobrados em concursos anteriores do mesmo órgão. Disciplinas como língua portuguesa, direito constitucional e administrativo costumam ser exigidas na maioria dos certames federais.

Organizar uma rotina de estudos, resolver questões de provas passadas e focar nas matérias com maior peso são estratégias eficazes. Plataformas de estudo e cursos preparatórios também podem auxiliar a direcionar o aprendizado e a revisar os tópicos mais importantes para cada cargo.

