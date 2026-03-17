7 concursos federais em destaque para ficar de olho em 2026

A busca por estabilidade e bons salários no serviço público mantém o sonho do cargo efetivo vivo para milhões de brasileiros. Com o horizonte de 2026 em vista, a expectativa por novos editais de grandes órgãos federais já movimenta o setor. Embora o INSS seja um dos mais aguardados, outras oportunidades valiosas também estão no radar e merecem atenção.

Para quem planeja a médio e longo prazo, conhecer os certames com maior probabilidade de ocorrer é o primeiro passo para uma preparação focada. A lista de possibilidades inclui órgãos com grande necessidade de pessoal, como os Correios, e carreiras de alto prestígio, como as da Receita Federal. Organizar os estudos com antecedência pode ser o diferencial para a aprovação.

Confira a seguir sete concursos públicos federais aguardados com possibilidade de edital até 2026:

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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): Líder em procura, o INSS sofre com um grande déficit de servidores. O órgão costuma solicitar novos concursos anualmente e já formalizou um pedido ao governo para preencher vagas nos cargos de técnico do seguro social (nível médio) e analista do seguro social (nível superior), tornando um novo edital altamente provável. Correios: Após um longo período sem grandes seleções, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem estudos avançados para um novo concurso. A expectativa é que as vagas contemplem cargos de nível médio, como agente de Correios, e de nível superior, como analista, atraindo um grande número de inscritos em todo o país. Receita Federal: Os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário estão entre os mais cobiçados do funcionalismo público, com remunerações iniciais bastante atrativas. A necessidade de repor aposentadorias e intensificar a fiscalização mantém a Receita como uma forte candidata a abrir novas vagas nos próximos anos. Polícia Federal (Área Administrativa): Além dos cargos policiais, a PF depende de uma estrutura de apoio robusta. O concurso para agente administrativo, de nível médio, é aguardado há anos para suprir a carência de pessoal em funções de suporte essenciais para o funcionamento do órgão por todo o Brasil. Caixa Econômica Federal: A alta rotatividade e a contínua expansão de serviços do banco público criam uma demanda constante por novos empregados. Por isso, a Caixa costuma realizar seleções periódicas, principalmente para o cargo de técnico bancário e para a área de tecnologia da informação. IBAMA: O fortalecimento das pautas ambientais no governo federal aumenta a expectativa por mais servidores no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A previsão é de que o órgão receba autorização para novos concursos para os cargos de analista ambiental e técnico ambiental. Justiça Eleitoral (TSE Unificado): O modelo de concurso unificado para o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) se consolidou como um evento de grande porte. A validade dos certames e a necessidade de pessoal para organizar as eleições garantem a realização periódica de novas seleções para técnicos e analistas judiciários.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.