Concurso INSS 2026: veja os cargos e salários mais esperados

A expectativa por um novo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aumenta à medida que o órgão avança com os preparativos para um edital previsto para 2026. O INSS solicitou formalmente ao governo federal a abertura de 8.500 vagas, distribuídas entre cargos de nível médio e superior, visando reforçar seu quadro de pessoal em todo o país.

O pedido, que agora aguarda autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), detalha a necessidade de contratação para duas carreiras principais. A maior parte das vagas solicitadas, um total de 7.000, é destinada ao cargo de técnico do seguro social, que exige apenas o ensino médio completo.

Para o nível superior, a solicitação inclui 1.500 vagas para analista do seguro social, função que abrange diversas áreas de formação. A remuneração inicial para este cargo é atrativa, o que o torna um dos mais disputados.

Cargos e salários previstos

Os salários iniciais são um dos principais atrativos dos concursos do INSS. Com base nos valores atuais, já incluindo o auxílio-alimentação, as remunerações esperadas para os aprovados são bastante competitivas no serviço público. Veja abaixo a projeção para cada cargo:

Técnico do seguro social: com exigência de nível médio, o salário inicial é de aproximadamente R$ 6.500. A função envolve o atendimento ao público e a análise de processos de reconhecimento de direitos previdenciários.

Analista do seguro social: para candidatos com diploma de nível superior em diversas áreas, a remuneração parte de R$ 9.700. As atribuições incluem atividades mais complexas de planejamento, supervisão e execução de tarefas ligadas à seguridade social.

A autorização do MGI é o próximo passo fundamental para que o concurso aconteça. Caso o pedido seja aprovado ainda este ano, a expectativa é que o edital seja publicado no final de 2025, com a realização das provas no decorrer de 2026, seguindo o cronograma orçamentário do governo federal.

