Concurso do INSS: o guia completo para começar a estudar agora mesmo

A expectativa por um novo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mobiliza milhares de candidatos em todo o Brasil. Com a solicitação de 8.500 vagas, sendo 7.000 para técnicos e 1.500 para analistas, a preparação antecipada se torna um diferencial decisivo para quem busca a aprovação. Mesmo sem a publicação do edital, é possível construir uma base sólida de conhecimento a partir das informações dos certames anteriores.

O ponto de partida para qualquer candidato deve ser o último edital. Ele funciona como um mapa, detalhando as disciplinas cobradas, o estilo das questões e os critérios de avaliação da banca organizadora. Analisar o conteúdo programático anterior permite que você organize um plano de estudos focado no que realmente importa, otimizando seu tempo e esforço desde o início.

O que caiu nas últimas provas do INSS?

Para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio, o conhecimento em Direito Previdenciário é o mais importante, correspondendo a uma parcela significativa da prova. Portanto, dedicar a maior parte do tempo de estudo a essa matéria é fundamental. As outras disciplinas essenciais que costumam compor o exame são:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Informática

Ética no Serviço Público

A melhor estratégia é montar um cronograma de estudos que equilibre teoria e prática. Reserve momentos para ler apostilas em PDF ou assistir a videoaulas e, em seguida, resolva uma grande quantidade de questões de provas anteriores. Essa prática ajuda a fixar o conteúdo e a entender como a banca examinadora aborda cada tópico. Ferramentas online com bancos de questões são aliadas poderosas nesse processo.

Para os materiais, opte por conteúdos atualizados, especialmente na parte de legislação previdenciária, que sofreu mudanças recentes. A combinação de diferentes formatos, como textos, vídeos e simulados, torna o aprendizado mais dinâmico e menos cansativo. Manter a consistência nos estudos diários é o que levará à aprovação quando o novo edital for finalmente divulgado.

