Assine
overlay
Início Nacional
BEBIDA DE LUXO

O que um uísque tem a ver com Daniel Vorcaro? Mensagens analisadas pela PF levam o Macallan às perguntas de consumidores em uma loja de conveniência no Rio

Sucesso após menção a Vorcaro, uísque Macallan atrai olhares no Rio; clientes procuram garrafa de quase cinco mil reais em posto da Zona Sul

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
08/10/2026 15:32

compartilhe

×
O que um uísque tem a ver com Daniel Vorcaro? Mensagens analisadas pela PF levam o Macallan às perguntas de consumidores em uma loja de conveniência no Rio
A marca de whisky Macallan ganhou visibilidade em meio a investigações federais que citam a bebida crédito: Reprodução

Uma loja de conveniência em um posto de combustíveis ao lado da Pequena Cruzada, na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, viu o movimento mudar em repercussão a investigações divulgadas desde 2025. Frequentadores passaram a parar em frente à vitrine para questionar valores de garrafas do uísque escocês Macallan, conforme apuração da coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O interesse reflete o impacto prolongado de apurações policiais que citaram a bebida de luxo. A funcionária do estabelecimento explicou que o público busca uma versão específica e de valor elevado: o rótulo procurado pelos clientes custa cerca de R$ 4.700, item que sequer faz parte do estoque do comércio de combustíveis da capital fluminense.

Leia Mais

Procura em posto da Zona Sul

Na prateleira do posto carioca, a única versão disponível da marca tem o preço fixado em R$ 1 mil. Mesmo com a diferença de valores e de linha, a curiosidade de quem circula pela região aumentou, motivada pela visibilidade que o destilado ganhou nos bastidores do poder.

A atendente do local resumiu a dinâmica com os clientes curiosos diante do expositor: “É que todo mundo pergunta, mas ninguém compra”. O movimento gera diálogos constantes no balcão, transformando a garrafa em uma atração entre motoristas e moradores que passam pela Lagoa.

Citação em investigações federais

A marca escocesa entrou no centro do debate público após a Polícia Federal (PF) analisar mensagens de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master preso em março de 2026. Registros da apuração revelada ao longo de 2025 indicaram que reuniões com degustação da bebida ocorreram em Londres, ainda em abril de 2024, envolvendo autoridades públicas e parlamentares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os diálogos interceptados pelos investigadores, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou uma mensagem em março de 2025 na expectativa de uma nova viagem à capital britânica: “Tomara que tenha charuto e macalan!”.


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay