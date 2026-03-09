Drops da semana: Moraes na defensiva, investigação sobre vazamento e alta do petróleo

O ministro do STF Alexandre de Moraes se encontra na defensiva em relação à divulgação pelo jornal O Globo de mensagens atribuídas a ele, em supostas conversas com Daniel Vorcaro, dono do banco Master, liquidado pelo Banco Central. Mesmo depois que ele divulgou na semana passada uma nota em que nega ter mantido contato por telefone com o banqueiro no dia de sua prisão, ainda restam dúvidas não dirimidas sobre as informações extraídas dos aparelhos pelos peritos da Polícia Federal.

No fim de semana, Moraes divulgou mais um comunicado, para negar outra notícia, publicada pelo colunista Lauro Jardim, também de O Globo, de que ele teria frequentado a mansão de Vorcaro em Trancoso, no litoral da Bahia. Nos dois casos, o jornal mantém as informações publicadas e, com isso, o caso se prolongará ao longo desta semana.

Diante das lacunas, as atenções se voltam para o Supremo e para a PF, que devem fornecer nos próximos dias novos elementos sobre os contatos de Vorcaro.

Começa a investigação sobre vazamento de informações

Por ordem do ministro André Mendonça, do STF, a Polícia Federal investiga o vazamento de informações extraídas dos telefones de Vorcaro. O procedimento atende a um pedido da defesa do banqueiro. Na nota que divulgou na última sexta-feira, Moraes atribuiu a divulgação das mensagens à CPI Mista que apura fraudes no INSS que recebeu arquivos da PR com dados dos celulares de Vorcaro. O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), nega que o colegiado tenha vazado informações sobre o caso.

Sessões remotas no Congresso

Por causa da janela partidária, temporada de negociações sobre filiações partidárias e alianças, a Câmara e o Senado terão sessões remotas dos plenários nesta semana, por decisão dos presidentes das duas casas, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Algumas comissões e a CPI do INSS podem ter reuniões presenciais. Na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) está previsto um depoimento de Daniel Vorcaro, preso em Brasília, mas a presença do banqueiro não está confirmada. O plenário do Senado deve votar projetos relacionados aos direitos das mulheres.

Neste período, são costurados acordos nacionais e regionais. Empate técnico entre Lula, provável candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição ao Planalto, apontado na sexta-feira passada pelo Datafolha, mostra que a polarização das últimas duas disputas presidenciais deve se repetir em 2026.

Cenário externo: aumento do petróleo e possível anúncio dos EUA sobre PCC e CV

Como efeito da guerra no Oriente Médio, que completa dez dias nesta segunda-feira, 9, o preço do petróleo no mercado internacional chegou perto de R$ 120, fato que impacta toda a economia mundial. No Brasil, o governo deve tomar alguma medida para se precaver do impacto desse aumento.

Na semana passada, o ministro Fernando Haddad (Fazenda), disse que a equipe econômica deveria se preocupar caso o barril do petróleo chegasse a US 100.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro assunto no cenário externo, é o possível anúncio pelo governo Trump de declaração do PCC e do CV como organizações terroristas. Se essa medida for confirmada, será mais um ponto de tensão na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. A viagem do presidente Lula a Washington ainda não foi confirmada.