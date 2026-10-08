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AVC: este hábito que muitos têm enquanto dormem está associado a um aumento de até 56% no risco de sofrer um Acidente Vascular Cerebral

Mesmo a luz fraca de uma TV ou celular pode desregular seu relógio biológico e elevar em até 56% o risco de doenças cardíacas: veja como evitar

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LC
Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
08/10/2026 11:37

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AVC: este hábito que muitos têm enquanto dormem está associado a um aumento de até 56% no risco de sofrer um Acidente Vascular Cerebral
Quanto maior a exposição à luz entre meia-noite e 6h, maior o risco de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco ou AVC crédito: Tupi

Deixar uma luz noturna acesa, o celular brilhando ao lado da cama ou a iluminação da rua entrando pelas cortinas pode trazer consequências sérias para a saúde. Um estudo aponta que dormir com uma fonte luminosa pode perturbar o sono a ponto de aumentar os riscos de doenças cardiovasculares, incluindo o AVC.

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Publicada no "JAMA Network Open", a pesquisa acompanhou quase 89 mil adultos por mais de nove anos. Todos os participantes usaram sensores que registraram a exposição à luz durante a noite.

Os resultados são diretos: quanto maior a exposição à luz entre meia-noite e 6h, maior o risco de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco ou AVC. Entre os mais expostos, o risco de infarto ou derrame aumentou em até 56%.

O culpado é o ritmo circadiano

Segundo os pesquisadores, a causa desses efeitos é uma perturbação do ritmo circadiano, o relógio biológico que regula os ciclos de vigília e sono. A luz artificial engana o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia.

O cardiologista Jeremy Slivnick, citado pelo HuffPost, explica que essa confusão pode prejudicar a qualidade do sono, mesmo que a duração pareça suficiente. Um sono ruim é um fator de risco conhecido para problemas cardiovasculares.

Estresse, cansaço e um coração fragilizado

O sono profundo é o momento em que o corpo se regenera. Quando fragmentado ou alterado, o processo aumenta o estresse e a ansiedade, ativando o sistema de "sobrevivência" do corpo e colocando o coração sob pressão.

Ehimen Aneni, professor de medicina cardiovascular em Yale, destaca que "mesmo sete ou oito horas de sono não são suficientes se a qualidade for medíocre". O estudo também indica que as mulheres parecem ser ainda mais sensíveis a essas perturbações do que os homens.

Gestos simples para diminuir os riscos

As fontes de luz são muitas, como postes, telas de celular, abajures ou a televisão. Embora a pesquisa não especifique a natureza delas, ela sugere uma revisão dos hábitos antes de dormir.

Desligar as telas, investir em cortinas do tipo blecaute e dormir na escuridão completa são ajustes que podem melhorar a qualidade do sono e proteger a saúde do coração a longo prazo.

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