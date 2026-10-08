Quando o Bolsa Família cai em outubro? Calendário do programa reúne as datas de pagamento e orienta beneficiários que querem se organizar para receber o valor

A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de outubro no dia 19. Os primeiros atendidos são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O calendário segue a ordem do último dígito até o dia 30 de outubro.

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Outubro marca o primeiro mês de pagamentos com os valores reajustados. O governo federal anunciou, em 17 de setembro, um aumento de cerca de 15%. A mudança elevou o piso do programa de R$ 600 para R$ 691 e o benefício médio de R$ 675 para R$ 777.

O reajuste repõe a inflação acumulada desde março de 2023, quando o programa foi relançado, período em que os valores não haviam sido corrigidos. As quantias atualizadas foram publicadas no "Diário Oficial da União".

O dinheiro cai na conta nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado e encerrado antes do Natal.

Calendário de outubro de 2026

final do NIS 1: 19/10

final do NIS 2: 20/10

final do NIS 3: 21/10

final do NIS 4: 22/10

final do NIS 5: 23/10

final do NIS 6: 26/10

final do NIS 7: 27/10

final do NIS 8: 28/10

final do NIS 9: 29/10

final do NIS 0: 30/10

Quem pode receber o benefício

Para ter direito ao Bolsa Família, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. O cálculo considera a soma dos rendimentos de todos os moradores da casa, dividida pelo número de pessoas.

Os beneficiários precisam cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação. As exigências incluem manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e realizar o pré-natal das gestantes.

A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória e pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) das prefeituras. Estar inscrito no CadÚnico não garante a entrada imediata: a concessão depende de análise do governo.

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