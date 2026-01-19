Calendário do Bolsa Família 2026: confira as datas do ano todo

O governo federal já divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Os depósitos seguem a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) e ocorrem sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

A partir das datas, os beneficiários podem planejar o uso do recurso, que é fundamental para a segurança alimentar e o bem-estar de crianças e adolescentes. Os valores são creditados diretamente na conta poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem.

A organização dos repasses busca evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas. A cada dia, um novo grupo com final de NIS diferente recebe o auxílio. O benefício fica disponível para saque por até 120 dias após o depósito.

Calendário completo do Bolsa Família 2026

Para saber o dia exato do pagamento, o beneficiário deve verificar o último número do seu NIS, impresso no cartão do programa. Abaixo, confira o cronograma detalhado para cada mês do ano:

Janeiro: de 19 a 30

Fevereiro: de 12 a 27

Março: de 18 a 31

Abril: de 16 a 30

Maio: de 18 a 29

Junho: de 17 a 30

Julho: de 20 a 31

Agosto: de 18 a 31

Setembro: de 17 a 30

Outubro: de 19 a 30

Novembro: de 16 a 30

Dezembro: de 10 a 23

Como consultar o valor do benefício

Além das datas, os beneficiários podem consultar o valor exato do auxílio, incluindo os adicionais por filho ou gestante, por meio dos aplicativos oficiais. As informações estão disponíveis no app do Bolsa Família e no Caixa Tem.

Para garantir a continuidade do recebimento do benefício é essencial manter o Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizado. Qualquer alteração de endereço, renda ou composição familiar deve ser informada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município.

