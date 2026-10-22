Perimenopausa: por que mulheres confundem sinais com estresse e burnout?

A rotina intensa, a sobrecarga de responsabilidades e a pressão no ambiente de trabalho fazem com que muitas mulheres atribuam alterações de humor, cansaço constante e dificuldade de concentração apenas ao estresse. No entanto, esses sintomas também podem estar relacionados à perimenopausa, fase de transição que antecede a menopausa e que pode começar anos antes da interrupção definitiva da menstruação.

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Segundo a coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera, Aline Portilho, essa confusão é bastante comum, já que a perimenopausa costuma coincidir com um período de muitas demandas pessoais e profissionais.

"É comum que a mulher pense que está apenas sobrecarregada ou vivendo um momento de muito estresse, quando, na verdade, seu organismo também está passando por mudanças hormonais. Isso pode atrasar a busca por ajuda e impactar a qualidade de vida", esclarece.

Sinais que podem estar relacionados

Embora o diagnóstico da perimenopausa deva ser realizado pelo ginecologista, a especialista destaca que alguns sinais merecem atenção, principalmente quando passam a interferir na rotina. São eles:

Irritabilidade frequente e mudanças de humor



Ansiedade ou sensação constante de preocupação



Dificuldade de concentração e lapsos de memória



Alterações no sono e cansaço persistente



Oscilações emocionais sem motivo aparente



Alterações no ciclo menstrual

A professora explica que a psicoterapia pode ser uma importante aliada durante esse período, ajudando a mulher a compreender as mudanças emocionais, desenvolver estratégias para lidar com o estresse e fortalecer recursos para enfrentar essa fase com mais equilíbrio.

“O cuidado com a saúde mental não substitui o acompanhamento médico, mas complementa esse processo. Quando a mulher entende o que está acontecendo e encontra um espaço de acolhimento, ela consegue lidar melhor com as transformações desse período”.

Além do acompanhamento psicológico e ginecológico, hábitos como praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada, cuidar da qualidade do sono e preservar momentos de lazer podem contribuir para o bem-estar físico e emocional durante a perimenopausa.

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