Mesmo pouca atividade física já pode melhorar sua qualidade de vida, mostram estudos
O corpo responde ao movimento, não à perfeição
Muita gente acredita que só vale a pena se exercitar quando dá para treinar por longos períodos. A ciência mostra o contrário. Pesquisas recentes indicam que até uma atividade física leve, feita por poucos minutos, já é capaz de melhorar a qualidade de vida, a saúde cardiovascular e até a expectativa de vida.
Por que o mínimo de movimento já faz diferença no corpo?
Pesquisadores chamam esse conceito de dose mínima eficaz. A ideia é simples: existe um ponto baixo de esforço a partir do qual o corpo já começa a responder de forma positiva, mesmo sem treinos longos ou complexos.
Treinos de força curtos também trazem benefícios reais?
Estudos mostram que exercícios simples de treinamento de força, feitos em casa e por poucos minutos, já estão associados à redução do risco de morte por diversas causas.
O fator mais importante não é a duração, mas a intensidade percebida. Quando o exercício desafia o músculo de verdade, mesmo poucas repetições podem gerar ganho de força e proteção à saúde ao longo do tempo.
Exemplos de força com dose mínima eficaz
Poucas repetições até a fadiga já ativam grandes grupos musculares.
Trabalham pernas e core sem necessidade de equipamentos.
Mantêm tensão muscular e exigem pouco tempo.
Atividades aeróbicas muito curtas também funcionam?
Sim. Pesquisas indicam que sessões rápidas de atividade aeróbica intensa, com duração entre 5 e 10 minutos, já estão associadas à redução do risco de doenças cardiovasculares.
O ponto central é elevar a frequência cardíaca por breves períodos. Isso pode ser feito correndo, subindo escadas rapidamente ou acelerando o ritmo em atividades do dia a dia.
|Tipo de atividade
|Tempo estimado
|Benefício observado
|Caminhada acelerada
|10 minutos
|Melhora cardiovascular
|Corrida curta
|5 minutos
|Redução do risco cardíaco
|Subir escadas rápido
|1 a 3 minutos
|Aumento da capacidade cardiorrespiratória
Como aplicar isso na rotina sem virar atleta?
Você não precisa ir à academia nem reorganizar a vida inteira. Pequenas mudanças, como acelerar o passo, fazer pausas ativas ou inserir breves desafios físicos ao longo do dia, já contam.
Especialistas destacam que sair do sedentarismo é mais importante do que atingir metas perfeitas. Para quem começa do zero, qualquer movimento é ganho.
O Dr. Drauzio Varella explica, em seu canal do TikTok, sobre a importância da prática de exercícios físicos no cotidiano e qual é seu impacto na saúde mental: Na hora da preguiça, parece que não. Mas depois vai valer a pena.
Por que essa abordagem melhora a adesão ao exercício?
Quando a exigência é menor, a resistência psicológica também diminui. A ideia de "fazer só um pouco" reduz a pressão, aumenta a constância e facilita a criação de hábito.
Com o tempo, o corpo responde, a disposição melhora e muitas pessoas acabam aumentando naturalmente o nível de atividade. O mais importante é começar.