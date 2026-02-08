Assine
ROTINA

Mesmo pouca atividade física já pode melhorar sua qualidade de vida, mostram estudos

O corpo responde ao movimento, não à perfeição

Matheus Nazario
Matheus Nazario
Repórter
08/02/2026 12:02

Quando você se movimenta, ainda que por pouco tempo, ativa músculos, acelera a circulação e estimula sistemas ligados ao metabolismo, à energia e ao controle do açúcar no sangue crédito: Tupi

Muita gente acredita que só vale a pena se exercitar quando dá para treinar por longos períodos. A ciência mostra o contrário. Pesquisas recentes indicam que até uma atividade física leve, feita por poucos minutos, já é capaz de melhorar a qualidade de vida, a saúde cardiovascular e até a expectativa de vida.

Por que o mínimo de movimento já faz diferença no corpo?

Pesquisadores chamam esse conceito de dose mínima eficaz. A ideia é simples: existe um ponto baixo de esforço a partir do qual o corpo já começa a responder de forma positiva, mesmo sem treinos longos ou complexos.

Quando você se movimenta, ainda que por pouco tempo, ativa músculos, acelera a circulação e estimula sistemas ligados ao metabolismo, à energia e ao controle do açúcar no sangue. O corpo não exige perfeição, exige constância.

Trocar o elevador pelas escadarias já é um passo importante

Treinos de força curtos também trazem benefícios reais?

Estudos mostram que exercícios simples de treinamento de força, feitos em casa e por poucos minutos, já estão associados à redução do risco de morte por diversas causas.

O fator mais importante não é a duração, mas a intensidade percebida. Quando o exercício desafia o músculo de verdade, mesmo poucas repetições podem gerar ganho de força e proteção à saúde ao longo do tempo.

 Exemplos de força com dose mínima eficaz

Flexões

Poucas repetições até a fadiga já ativam grandes grupos musculares.

Agachamentos

Trabalham pernas e core sem necessidade de equipamentos.

Exercícios isométricos

Mantêm tensão muscular e exigem pouco tempo.

Atividades aeróbicas muito curtas também funcionam?

Sim. Pesquisas indicam que sessões rápidas de atividade aeróbica intensa, com duração entre 5 e 10 minutos, já estão associadas à redução do risco de doenças cardiovasculares.

O ponto central é elevar a frequência cardíaca por breves períodos. Isso pode ser feito correndo, subindo escadas rapidamente ou acelerando o ritmo em atividades do dia a dia.

Tipo de atividade Tempo estimado Benefício observado
Caminhada acelerada 10 minutos Melhora cardiovascular
Corrida curta 5 minutos Redução do risco cardíaco
Subir escadas rápido 1 a 3 minutos Aumento da capacidade cardiorrespiratória

Como aplicar isso na rotina sem virar atleta?

Você não precisa ir à academia nem reorganizar a vida inteira. Pequenas mudanças, como acelerar o passo, fazer pausas ativas ou inserir breves desafios físicos ao longo do dia, já contam.

Especialistas destacam que sair do sedentarismo é mais importante do que atingir metas perfeitas. Para quem começa do zero, qualquer movimento é ganho.

O Dr. Drauzio Varella explica, em seu canal do TikTok, sobre a importância da prática de exercícios físicos no cotidiano e qual é seu impacto na saúde mental: Na hora da preguiça, parece que não. Mas depois vai valer a pena. 

Por que essa abordagem melhora a adesão ao exercício?

Quando a exigência é menor, a resistência psicológica também diminui. A ideia de "fazer só um pouco" reduz a pressão, aumenta a constância e facilita a criação de hábito.

Com o tempo, o corpo responde, a disposição melhora e muitas pessoas acabam aumentando naturalmente o nível de atividade. O mais importante é começar.

