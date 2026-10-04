Tabata Amaral é reeleita para a Câmara e João Campos perde o governo de PE 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O casal Tabata Amaral e João Campos, ambos do PSB, vive realidades distintas nas eleições deste ano. Enquanto a deputada federal se reelegeu para mais um mandato na Câmara, o marido dela, o ex-prefeito do Recife, perdeu a disputa para o governo de Pernambuco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com mais de 98% das urnas apuradas, Tabata Amaral tem 470.963 votos e está na quinta posição dos deputados federais mais votados de São Paulo, atrás de Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (Psol), Sâmia Bomfim (Psol) e Kim Kataguiri (Missão).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o marido dela, João Campos, foi derrotado na disputa ao governo de Pernambuco pela atual governadora, Raquel Lyra (PSD). Ela teve 53,25% dos votos válidos contra 44,82 % de Campos.