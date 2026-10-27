Segredo caseiro para limpar portas e evitar que fiquem amarelas

As portas dividem ambientes, garantem privacidade e oferecem isolamento acústico nos lares. O manuseio cotidiano e o transporte de objetos acumulam poeira nas frestas e marcas nos cantos. A limpeza frequente conserva o aspecto estético e mantém o acabamento em bom estado.

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Especialistas em cuidados domésticos compartilham alternativas práticas para essa manutenção. No Instagram, María Belén Romero (@mariabelen_home) e Andrea Caaveiro (@petitbyandrea) ensinam fórmulas caseiras para limpar portas e evitar que o material fique amarelado com o tempo.

Mistura com álcool para portas laqueadas

María Belén Romero recomenda uma solução própria para estruturas laqueadas, capaz de remover marcas diárias sem engordurar a superfície. O preparo reúne os seguintes componentes:

300 mililitros de água morna;

1 colher de chá de sabão natural ralado;

100 mililitros de álcool de limpeza.

Para aplicar, basta misturar os itens até dissolver o sabão e esperar esfriar. O líquido é borrifado nas superfícies e espalhado com um pano. A fórmula funciona em portas, móveis laqueados e puxadores, entregando brilho, limpeza e proteção contra manchas amarelas.

Solução prática com água e sabão

Andrea Caaveiro sugere uma alternativa adaptável a portas brancas, escuras ou de madeira. A preparação base reúne apenas dois itens: água morna e sabão. A mistura aceita sabão em escamas, sabão pastoso ou lava-louças diluídos em uma bacia.

Caso a porta apresente marcas pesadas, a profissional recomenda acrescentar vinagre ou amoníaco ao líquido. Em modelos brancos com sujeira difícil, Caaveiro indica uma limpeza prévia com cif ou pedra branca.

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A higienização utiliza um pano de microfibra umedecido na solução. Para alcançar partes altas de forma rápida, a especialista orienta prender o pano em uma mopa e passar nas duas faces da porta, em movimentos de cima para baixo.