Caminhada após os 70 anos: treinador aponta uma rotina de 20 a 30 minutos, mas um cuidado individual importa tanto quanto o tempo para aproveitar os benefícios

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Para pessoas com mais de 70 anos, uma caminhada de 20 a 30 minutos, cinco vezes por semana, é suficiente para obter benefícios reais. A prática melhora o equilíbrio, reduz o risco de quedas e a pressão arterial, além de diminuir o risco de mortalidade.

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Um treinador esportivo que acompanha idosos afirma que essa rotina muda a vida de quem está sedentário. Ele observou que a maioria de seus alunos se movia pouco, resultando em perda muscular, desequilíbrio e falta de confiança.

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O estudo propôs a um grupo que registrasse o número de passos durante uma semana normal. A média foi de 2.700 por dia. Após introduzir a rotina de 25 minutos de caminhada, cinco vezes por semana, a média subiu para 4.800 passos diários em seis semanas.

A duração de 20 a 30 minutos é considerada ideal. O coração é levemente solicitado, os músculos das pernas se fortalecem o suficiente para estabilizar as articulações e a circulação sanguínea é ativada sem causar fadiga excessiva.

Benefícios concretos, mesmo começando tarde

Estudos indicam que a caminhada regular, mesmo iniciada após os 70 anos, reduz o risco de mortalidade por todas as causas entre 20% e 30%. A atividade também ajuda a diminuir o risco de quedas, melhora a tensão e auxilia na estabilização do diabetes.

O cérebro também reage positivamente. A prática regular resulta em melhor oxigenação cerebral, diminuição do estresse e humor mais estável. Com o tempo, as conversas entre os praticantes mudam de foco, passando de dores e medicamentos para netos e projetos.

Como criar uma rotina de caminhada

A principal recomendação é começar com metas baixas, como 10 a 15 minutos nas primeiras semanas. A ideia é que o corpo se sinta bem e peça por mais, em vez de associar a atividade a um esforço desagradável.

É útil ancorar o momento em um horário fixo, como após o café da manhã. Outra dica é transformar a caminhada em um pretexto: ir a uma padaria mais distante ou convidar um vizinho para dar uma volta no quarteirão.

O maior erro é comparar o desempenho atual com o de anos atrás, o que pode levar a dores e desânimo. O objetivo não é quebrar recordes, mas manter a autonomia. Para guiar a prática, o treinador oferece um guia simples: