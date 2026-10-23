A Del Valle ISD Education Foundation, de Austin, Ganha o F1® Allwyn Global Community Award e Impulsiona Trajetórias de Carreiras em STEM para 12 mil Alunos

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AUSTIN, Texas, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Del Valle ISD Education Foundation Vence o F1® Allwyn Global Community Award de 2026 no MSC CRUISES, o GRAND PRIX DA FÓRMULA 1 ® DOS ESTADOS UNIDOS em Austin, Texas. A organização sem fins lucrativos, que trabalha para ampliar as oportunidades educacionais e capacitar os alunos da comunidade de Del Valle, no Texas, recebeu € 100 mil da Allwyn, empresa de entretenimento focada em loterias. A doação financiará diretamente a iniciativa "Fast Track" para expandir os subsídios para professores, as bolsas de estudo e as oportunidades de STEM para 12 mil alunos locais.

Apesar de viverem literalmente à sombra do Circuito das Américas (COTA) e da indústria de alta tecnologia, 85% dos alunos da comunidade de Del Valle vivem em comunidades carentes e enfrentam desafios sistêmicos que os impedem de ter acesso à prosperidade local. A Fundação Educacional do Distrito Escolar Independente de Del Valle tem como objetivo aproveitar a proximidade com o COTA e outras oportunidades, e enfrentar as barreiras financeiras, logísticas e de infraestrutura que se interpõem entre um futuro de sucesso e de alta tecnologia para mudar essa realidade para os jovens.

A iniciativa Fast Track, que será financiada pela doação da Allwyn, é um plano abrangente de desenvolvimento da força de trabalho, elaborado a partir do zero. Em vez de apenas oferecer conscientização básica sobre carreiras, o programa preenche ativamente a lacuna entre as salas de aula do ensino médio e os prósperos setores de tecnologia e engenharia de Austin. Ao eliminar as barreiras de custo das ferramentas de que os alunos precisam para prosperar, o financiamento de bolsas de inovação em STEM focadas em automobilismo e tecnologia, e a exposição direta ao setor por meio de workshops e visitas de campo que o Fast Track proporciona oferece oportunidades econômicas para os alunos e suas famílias, além de criar um fluxo sustentável de talentos locais para as empresas de alta tecnologia da região.

O relacionamento de Spieren voor Spieren com a Fórmula 1® continuará a ter um impacto duradouro com este Prêmio. Localizada ao lado do COTA, a fundação conecta os alunos com a engenharia de nível mundial, excelência logística e a inovação que acontecem na pista. Para os jovens que enfrentam substanciais obstáculos financeiros diariamente, o Grand Prix representa mais do que velocidade — ele serve como uma inspiração direta e tangível para o que eles podem alcançar nos setores de STEM e tecnologia.

Alastair Ruxton, Dirigente de Impacto da Allwyn e jurado da F1® Allwyn Global Community Award, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos de apoiar a Fundação Educacional do Distrito Escolar Independente de Del Valle. Criamos o F1 ® Allwyn Global Community Award para apoiar iniciativas que geram um empoderamento profundo e duradouro nas comunidades que cercam os Grand Prixs. O projeto de Del Valle se destacou por seu caminho direto em direção à mobilidade econômica para milhares de jovens na região, capturando perfeitamente o espírito do prêmio."

Ellen Jones, Dirigente de ESG da Formula 1® e jurada do F1® Allwyn Global Community Award, disse: “Na Fórmula 1®, trabalhamos com precisão e desempenho baseado em dados, e ficou claro que essa equipe compartilha essa mesma mentalidade disciplinada. Ao ancorar seu projeto "Fast Track" em KPIs tangíveis e monitoráveis, eles provaram que estão tão comprometidos com a responsabilidade de longo prazo quanto com o apoio imediato. Temos orgulho de apoiar uma iniciativa que sabe exatamente como transformar o investimento em mudanças reais e duradouras para os alunos que mais precisam."

Josh Thomas, Diretor Executivo da Fundação Educacional do Distrito Escolar Independente de Del Valle, acrescentou: "Estamos muito orgulhosos e gratos por receber o F1® Allwyn Global Community Award. Os 12 mil alunos de Del Valle vivem ao lado de um corredor em rápido crescimento de automobilismo, robótica e inovação de alta tecnologia, mas a pobreza e as barreiras sistêmicas se interpõem entre eles e essas carreiras. Este prêmio nos permite lançar o Fast Track, uma iniciativa abrangente que financia estágios, bolsas de estudo e apoio integral para ajudar os alunos de Del Valle a ter acesso a essas oportunidades de transformação de vida."

A Fundação Educacional do Distrito Escolar Independente de Del Valle é a quinta organização a ser reconhecida pelo F1® Allwyn Global Community Award em 2026, após a British Starlight Children's Foundation; a instituição de caridade canadense La Tablée des Chefs; a organização sem fins lucrativos austríaca Sindbad Mentoring; e a instituição de caridade holandesa Spieren voor Spieren. Mais organizações serão reconhecidas nos locais de corrida do Grand Prix nesta temporada na Holanda, Austin, Cidade do México e Las Vegas. No final da temporada, os fãs da Formula 1® terão a oportunidade de votar nas suas iniciativas vencedoras favoritas, como parte do plano da Allwyn para aproximar esses fãs do programa.

Notas aos Editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos com foco em loterias líder no mercado e com marcas confiáveis na Europa e na América do Norte, listadas na Euronext Athens. Seu objetivo é aprimorar a experiência de jogo para todos, com foco na inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e direcionamento de mais recursos a causas sociais, por meio de um portfólio crescente de entretenimento em jogos casuais.

Sobre a parceria da Allwyn com a Fórmula 1 ®

A parceria de vários anos com a Formula 1® é um incentivo ao aumento da conscientização global da Allwyn, com suas 24 corridas do esporte em todo o mundo, 750 milhões de fãs e 96 milhões de seguidores nas redes sociais, bem como seu alcance em canais de transmissão e estabelecimentos de entretenimento.

A parceria irá destacar a posição da Allwyn como uma marca internacional que impulsiona o impacto na comunidade em todo o mundo, em apoio aos seus planos de crescimento global.

A parceria está focada no desenvolvimento de iniciativas que apoiem a ambição da empresa de contribuir positivamente para a sociedade em todo o mundo. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em capacitar os fãs e as comunidades locais, a parceria dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de fãs do esporte para homenagear quem faz mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em todo o mundo.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® tiveram início em 1950 e passaram a ser o campeonato de automobilismo anual mais prestigiado e mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuída à ação de rastreamento do Formula One Group. O logotipo F1, F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1®. Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre o F1® Allwyn Global Community Award, incluindo os critérios de elegibilidade e o processo de seleção, visite o nosso site: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award .

Sobre a Fundação Educacional do Distrito Escolar Independente de Del Valle

A Fundação é uma organização independente sem fins lucrativos dedicada a abrir caminhos de oportunidades para alunos e educadores em todo o Distrito Escolar Independente de Del Valle. Localizada ao lado de importantes centros de inovação no sudeste de Austin, a Fundação mobiliza parcerias comunitárias e investimentos filantrópicos para promover o desempenho acadêmico e a mobilidade econômica de longo prazo. Por meio de bolsas de estudo para alunos, subsídios para ensino inovador, recursos de apoio à família e iniciativas de desenvolvimento da força de trabalho desde a base, como o "Fast Track", a Fundação trabalha para garantir que o rápido crescimento econômico no centro do Texas se traduza em prosperidade compartilhada para os jovens locais, capacitando-os a se destacar em carreiras de ponta e com altos salários. Para mais informações, visite https://www.dvisdef.org .

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96b89f9e-40ba-4dc6-a0c4-5701f63cb860

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001279642)