Concurso da PM de SC abre inscrições para 500 vagas

As inscrições para o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) começaram nesta segunda-feira (26). O edital oferece 500 vagas para Soldado, com prova objetiva e redação previstas para dezembro. O processo seletivo é organizado pelo Instituto AOCP.

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Inscrições

Os interessados podem se inscrever até as 16h de 16 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP. A taxa custa R$ 200. O pagamento também deve ser feito até o fim do prazo de inscrição.

Candidatos que atendam às condições previstas no edital podem solicitar isenção da taxa entre as 9h de 26 de outubro e as 16h de 28 de outubro. O resultado dos pedidos está previsto para 4 de novembro. O edital e eventuais comunicados devem ser consultados pelos candidatos durante o período do concurso.

Cargo, vagas e remuneração

As 500 oportunidades são para o cargo de Soldado da Polícia Militar. Do total, 475 são destinadas à ampla concorrência e 25 estão reservadas a pessoas com deficiência. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em qualquer área, Carteira Nacional de Habilitação válida e idade entre 18 e 30 anos, observado o limite etário até o último dia de inscrição. Os demais requisitos e condições para posse estão detalhados no edital.

Durante o Curso de Formação de Praças, a remuneração informada é de R$ 8.505, além de auxílio-alimentação de R$ 550. O curso integra a formação dos aprovados para o exercício das atribuições da carreira de Soldado.

Provas

A primeira etapa está marcada para 13 de dezembro de 2026 e será composta por prova objetiva e redação. A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, distribuídas por disciplinas como legislação institucional, Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penal Militar, legislação especial, legislação de trânsito e informática. A redação valerá até 20 pontos.

Para seguir no concurso, o candidato deverá alcançar pelo menos 50% da pontuação da prova objetiva e não poderá zerar nenhuma área de conhecimento. A etapa inicial será aplicada em Balneário Camboriú, Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.

Depois das provas, o processo prevê exames de saúde e toxicológico, teste de aptidão física, investigação social e avaliação psicológica. Conforme o cronograma divulgado, os exames de saúde e toxicológico estão previstos para o período de 22 de fevereiro a 5 de março de 2027, e o teste de aptidão física, de 8 a 12 de março.

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