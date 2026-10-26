João Barone se emociona com vitória de Lula: 'isso é pra quem queria me ver chorando'

O baterista João Barone, integrante da banda "Paralamas do Sucesso", publicou um vídeo em suas redes sociais em comemoração à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nesse domingo (25/10). Ao fundo do vídeo, que mostra apenas seu rosto emocionado, é possível ouvir o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciando a reeleição do atual presidente.

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A gravação foi divulgada em suas redes sociais na noite do segundo turno com a seguinte legenda: “Isso aqui é pra quem queria me ver chorando… aí está! Choro de felicidade, choro da vitória! Chupa fascistada! Chupa playboy miliciano!”. Nos comentários, artistas como Evandro Mesquita, Humberto Gessinger e Rogério Flausino demonstraram apoio ao colega.

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João Barone adota postura crítica em relação aos Bolsonaro e compareceu a atos de apoio a Lula no último mês. A atitude pública do baterista remete a um episódio de 2025, em que ele criticou eleitores de Jair Bolsonaro e disse: “Não consigo entender quem ainda quer um sociopata miliciano genocida golpista de volta ao poder. Tem que ser muito débil mental pra isso.”