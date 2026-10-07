Primeiro turno reabre debate sobre como as empresas vão financiar a expansão

O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais trouxe de volta uma pergunta prática para empresários que planejam crescer: de onde virá o dinheiro para a próxima fase do negócio? Para a CrowdTech , RegTech brasileira especializada em infraestrutura tecnológica para crowdfunding de investimento, o momento é oportuno para revisar a estratégia de financiamento sem depender apenas do humor do mercado.

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A reação positiva da bolsa, do câmbio e dos juros após a votação ajuda a compor um cenário mais favorável. Na leitura da empresa, a eleição influencia o ambiente, mas não resolve sozinha a equação de quem precisa captar: negócios consistentes, investidores interessados e operações em conformidade com as exigências regulatórias continuam sendo condições necessárias.

Mais de uma fonte de recursos

Para empresas que querem financiar expansão, diversificar as fontes de capital pode diminuir a dependência de um único canal. A lógica vale mesmo quando o crédito bancário fica mais competitivo, já que podem permanecer motivos para manter canais complementares. A decisão passa pelo custo total, pelas condições oferecidas e pelos objetivos de cada negócio.

A CrowdTech cita perfis diferentes que podem fazer essa avaliação, como uma empresa de energia que planeja novos projetos, uma rede de franquias em expansão ou um negócio imobiliário. Para securitizadoras e outros originadores, a construção de uma distribuição própria pode ampliar o controle sobre o relacionamento com investidores e sobre a margem das operações que já sabem estruturar.

Plataforma não cria demanda sozinha

Um alerta acompanha essa estratégia. Ter uma plataforma de captação não garante, por si só, interesse de investidores. Segundo a CrowdTech, o resultado depende de combinar boa originação, acesso ao público adequado e capacidade operacional. A tecnologia sustenta essa combinação, mas não dispensa a análise do negócio nem o esforço de distribuição.

Também é preciso cautela na leitura do noticiário. Juros menores, isoladamente, não asseguram maior volume captado e não tornam nenhuma operação segura por definição. A capacidade de pagamento ou de geração de valor de quem emite precisa ser avaliada de forma independente.

Na outra ponta, uma queda persistente dos juros pode ampliar o interesse dos investidores por alternativas, embora as ofertas privadas concorram com aplicações mais líquidas. Para a empresa que capta, isso reforça a importância de apresentar informações claras sobre riscos e prazos.

Regras e estrutura antes da vitrine

No Brasil, o crowdfunding de investimento segue regime próprio, definido pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na Resolução CVM 88, que trata das ofertas feitas por plataformas eletrônicas de investimento participativo dentro de seu escopo e de suas condições. Para a CrowdTech, montar uma operação nesse ambiente exige, nesta ordem, verificar o enquadramento regulatório, operacionalizar os fluxos e desenvolver a distribuição.

A empresa oferece essa camada tecnológica em modelo white-label, em que o operador usa a própria marca sobre uma infraestrutura que reúne verificação de emissores e investidores (KYP/KYC), controles de prevenção à lavagem de dinheiro, conta escrow e trilhas de auditoria. A contratação, no entanto, não substitui registros exigidos, responsabilidades dos participantes nem a análise das ofertas, e não representa garantia de retorno ou de captação.

Com essa estrutura, o operador pode dedicar mais atenção à originação e ao relacionamento com sua base de investidores, sem precisar construir do zero os componentes da operação.

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Para o empresário, o que muda após o primeiro turno é o ambiente, que pode abrir oportunidades. Transformá-las em recursos para a expansão depende de canais preparados para conectar o negócio a investidores com responsabilidade, qualquer que seja o resultado do segundo turno.