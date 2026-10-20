Apostas digitais lideram vícios identificados por psicólogos: entenda

As apostas digitais já aparecem com frequência relevante nos atendimentos de saúde mental. Em um universo de mais de 100 mil atendimentos realizados no ano, levantamento interno da Teladoc Health mostra que 89% dos psicólogos participantes atendem ou já atenderam pacientes com vício em bets. Apenas 11% disseram não ter tido essa experiência.

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Quando questionados sobre os tipos de vícios digitais identificados nos atendimentos, as apostas digitais foram o comportamento mais citado, aparecendo em 56% das respostas, à frente de Instagram (31%), TikTok (19%) e Facebook (8%). A pesquisa permitia múltiplas respostas e, por isso, os percentuais refletem a percepção dos profissionais consultados sobre sua prática clínica, e não a prevalência dessas condições entre os pacientes.

Para Caio Soares, diretor médico da Teladoc Health, os resultados reforçam a importância de olhar para o comportamento relacionado às apostas também como uma questão de saúde mental. “Nem toda pessoa que aposta desenvolverá um transtorno. O sinal de alerta aparece quando há perda de controle e o comportamento começa a gerar prejuízos emocionais, financeiros, familiares ou profissionais. Nesses casos, é importante buscar avaliação especializada”, afirma.

O levantamento também perguntou aos profissionais quais transtornos ou condições de saúde mental são observados em associação aos vícios digitais de forma geral. Ansiedade e depressão foram mencionadas por 80% dos psicólogos participantes. O resultado não estabelece uma relação de causa e efeito e não se refere exclusivamente às bets, mas indica que sofrimento emocional e comportamentos digitais problemáticos aparecem frequentemente associados na percepção clínica dos profissionais.

“É importante evitar simplificações. O comportamento relacionado às apostas pode estar associado a diferentes fatores e precisa ser analisado dentro do contexto de cada pessoa. A avaliação clínica ajuda a compreender o grau de comprometimento, os impactos na rotina e a necessidade de acompanhamento”, explica Caio.

A pesquisa também avaliou a percepção dos psicólogos sobre a contribuição da psicoterapia nos casos relacionados a apostas. 56% disseram perceber benefício para pacientes com problemas relacionados às bets alcançarem a abstinência, enquanto 36% responderam que o resultado depende do caso e 8% não identificaram benefício com essa finalidade específica.

Segundo Daniela Quirino, gerente de Saúde Mental da Teladoc, o acesso ao cuidado é um ponto central nesse tipo de situação. “A facilidade de entrada no atendimento ajuda, mas precisa estar acompanhada de protocolos, supervisão clínica e continuidade. O objetivo é entender o nível de risco e direcionar cada pessoa para o suporte mais adequado, com segurança e acompanhamento”, diz.

Os reflexos também podem atingir o ambiente de trabalho, especialmente quando o comportamento passa a interferir no sono, na concentração, nas finanças ou nas relações pessoais. “Quando o comportamento começa a trazer sofrimento ou prejuízo, é importante tratar a questão sem julgamento. O foco deve estar em reconhecer o problema, ampliar o acesso à ajuda e acompanhar a evolução de cada caso”, ressalta Daniela.



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