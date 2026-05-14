Vício em celular: como a nomofobia pode colocar sua vida em risco
Entenda o que é a nomofobia, seus sintomas e como buscar um uso mais saudável
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A dependência do smartphone ilustra como a conexão constante pode nos desconectar da realidade imediata, com consequências que colocam a própria vida em risco.
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Este comportamento extremo está ligado à nomofobia, termo que descreve a ansiedade e o medo irracional de ficar sem o aparelho móvel. A palavra é uma abreviação de "no mobile phone phobia". Não se trata apenas de um hábito, mas de uma dependência que pode gerar reações físicas e psicológicas intensas quando a pessoa se vê sem o dispositivo, bateria ou conexão com a internet.
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O problema se manifesta de várias formas no dia a dia. Uma pessoa com nomofobia pode sentir a necessidade de checar notificações a todo instante, mesmo sem qualquer alerta sonoro ou vibratório. A simples ideia de esquecer o celular em casa ou ficar sem bateria em um local público pode desencadear crises de pânico, sudorese e taquicardia.
Quais são os principais sintomas?
Identificar os sinais é o primeiro passo para entender o nível de dependência e buscar um equilíbrio. Fique atento se você ou alguém próximo apresenta os seguintes comportamentos de forma recorrente:
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Ansiedade ou pânico ao perceber que está sem o celular, sem bateria ou sem sinal.
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Verificação compulsiva do aparelho em busca de novas mensagens ou atualizações.
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Dificuldade de se concentrar em tarefas ou conversas sem olhar para a tela.
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Uso do celular em situações de risco, como ao dirigir ou atravessar a rua.
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Irritabilidade quando não é possível usar o smartphone.
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Problemas de sono, como insônia, por usar o aparelho até tarde na cama.
Como buscar um uso mais saudável do celular
Adotar pequenas mudanças na rotina pode fazer uma grande diferença para reduzir a dependência e usar a tecnologia a seu favor, e não contra você. Algumas estratégias eficazes incluem:
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Desativar notificações de aplicativos não essenciais para diminuir as interrupções.
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Estabelecer períodos e locais "livres de celular", como durante as refeições ou no quarto de dormir.
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Definir horários específicos ao longo do dia para checar e-mails e redes sociais.
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Usar aplicativos de monitoramento de tempo de tela para ter consciência do quanto você usa o aparelho.
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Priorizar atividades e hobbies off-line que não envolvam o uso de telas.
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Em casos mais graves, quando a ansiedade afeta a qualidade de vida, é fundamental buscar ajuda de um profissional de saúde mental.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.