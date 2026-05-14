Assine
overlay
Início Bem viver
NOMOFOBIA

Vício em celular: como a nomofobia pode colocar sua vida em risco

Entenda o que é a nomofobia, seus sintomas e como buscar um uso mais saudável

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
14/05/2026 15:58 - atualizado em 14/05/2026 16:02

compartilhe

SIGA
×
Vício em celular: como a nomofobia pode colocar sua vida em risco
O uso frequente do smartphone reflete a hiperconexão e pode indicar dependência digital, tema da matéria crédito: charliepix

A dependência do smartphone ilustra como a conexão constante pode nos desconectar da realidade imediata, com consequências que colocam a própria vida em risco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comportamento extremo está ligado à nomofobia, termo que descreve a ansiedade e o medo irracional de ficar sem o aparelho móvel. A palavra é uma abreviação de "no mobile phone phobia". Não se trata apenas de um hábito, mas de uma dependência que pode gerar reações físicas e psicológicas intensas quando a pessoa se vê sem o dispositivo, bateria ou conexão com a internet.

Leia Mais

O problema se manifesta de várias formas no dia a dia. Uma pessoa com nomofobia pode sentir a necessidade de checar notificações a todo instante, mesmo sem qualquer alerta sonoro ou vibratório. A simples ideia de esquecer o celular em casa ou ficar sem bateria em um local público pode desencadear crises de pânico, sudorese e taquicardia.

Quais são os principais sintomas?

Identificar os sinais é o primeiro passo para entender o nível de dependência e buscar um equilíbrio. Fique atento se você ou alguém próximo apresenta os seguintes comportamentos de forma recorrente:

  • Ansiedade ou pânico ao perceber que está sem o celular, sem bateria ou sem sinal.

  • Verificação compulsiva do aparelho em busca de novas mensagens ou atualizações.

  • Dificuldade de se concentrar em tarefas ou conversas sem olhar para a tela.

  • Uso do celular em situações de risco, como ao dirigir ou atravessar a rua.

  • Irritabilidade quando não é possível usar o smartphone.

  • Problemas de sono, como insônia, por usar o aparelho até tarde na cama.

Como buscar um uso mais saudável do celular

Adotar pequenas mudanças na rotina pode fazer uma grande diferença para reduzir a dependência e usar a tecnologia a seu favor, e não contra você. Algumas estratégias eficazes incluem:

  • Desativar notificações de aplicativos não essenciais para diminuir as interrupções.

  • Estabelecer períodos e locais "livres de celular", como durante as refeições ou no quarto de dormir.

  • Definir horários específicos ao longo do dia para checar e-mails e redes sociais.

  • Usar aplicativos de monitoramento de tempo de tela para ter consciência do quanto você usa o aparelho.

  • Priorizar atividades e hobbies off-line que não envolvam o uso de telas.

  • Em casos mais graves, quando a ansiedade afeta a qualidade de vida, é fundamental buscar ajuda de um profissional de saúde mental.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

ansiedade celular nomofobia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay