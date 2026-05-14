Vício em celular: como a nomofobia pode colocar sua vida em risco

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A dependência do smartphone ilustra como a conexão constante pode nos desconectar da realidade imediata, com consequências que colocam a própria vida em risco.

Este comportamento extremo está ligado à nomofobia, termo que descreve a ansiedade e o medo irracional de ficar sem o aparelho móvel. A palavra é uma abreviação de "no mobile phone phobia". Não se trata apenas de um hábito, mas de uma dependência que pode gerar reações físicas e psicológicas intensas quando a pessoa se vê sem o dispositivo, bateria ou conexão com a internet.

Leia Mais

O problema se manifesta de várias formas no dia a dia. Uma pessoa com nomofobia pode sentir a necessidade de checar notificações a todo instante, mesmo sem qualquer alerta sonoro ou vibratório. A simples ideia de esquecer o celular em casa ou ficar sem bateria em um local público pode desencadear crises de pânico, sudorese e taquicardia.

Quais são os principais sintomas?

Identificar os sinais é o primeiro passo para entender o nível de dependência e buscar um equilíbrio. Fique atento se você ou alguém próximo apresenta os seguintes comportamentos de forma recorrente:

Ansiedade ou pânico ao perceber que está sem o celular, sem bateria ou sem sinal.

Verificação compulsiva do aparelho em busca de novas mensagens ou atualizações.

Dificuldade de se concentrar em tarefas ou conversas sem olhar para a tela.

Uso do celular em situações de risco, como ao dirigir ou atravessar a rua.

Irritabilidade quando não é possível usar o smartphone.

Problemas de sono, como insônia, por usar o aparelho até tarde na cama.

Como buscar um uso mais saudável do celular

Adotar pequenas mudanças na rotina pode fazer uma grande diferença para reduzir a dependência e usar a tecnologia a seu favor, e não contra você. Algumas estratégias eficazes incluem:

Desativar notificações de aplicativos não essenciais para diminuir as interrupções.

Estabelecer períodos e locais "livres de celular", como durante as refeições ou no quarto de dormir.

Definir horários específicos ao longo do dia para checar e-mails e redes sociais.

Usar aplicativos de monitoramento de tempo de tela para ter consciência do quanto você usa o aparelho.

Priorizar atividades e hobbies off-line que não envolvam o uso de telas.

Em casos mais graves, quando a ansiedade afeta a qualidade de vida, é fundamental buscar ajuda de um profissional de saúde mental. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.