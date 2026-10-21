Ferva casca de laranja com canela e deixe a casa perfumada por horas

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Cascas de laranja fervidas em fogo brando com canela em pau preenchem a casa com um aroma adocicado durante horas. O hábito reaparece no outono e aproveita as sobras da fruta matinal. O vapor espalha os óleos aromáticos: o cheiro lembra uma confeitaria em poucos minutos e alcança a sala em meia hora.

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Essa prática recebe o nome de "simmer pot" ou pot-pourri de fogão. A maior parte do perfume da fruta está na casca, que concentra óleos liberados pelo calor, e não no suco. A canela adiciona um toque quente e condimentado que dura mais tempo.

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Como preparar e variar a mistura

O preparo exige passos diretos:

coloque as cascas de uma ou duas laranjas em uma panela com dois ou três paus de canela;

cubra os ingredientes com três a quatro xícaras de água;

ferva o líquido e reduza a chama para manter uma fervura branda, sem tampa;

adicione mais água a cada trinta minutos para evitar que a panela seque.

A receita permite variações com cravos inteiros, anis-estrelado, cascas de maçã, fatia de gengibre fresco ou ramo de alecrim. O conteúdo pode ser reutilizado no dia seguinte se passar a noite sob refrigeração.

Finalidades e limites de segurança

O método substitui velas perfumadas ou aerossóis e disfarça odores de peixe, frituras, cebola ou repolho. A técnica também ajuda a recepcionar convidados antes de jantares de outono ou no Thanksgiving.

O vapor liberado ameniza o ar seco gerado pelo aquecimento interno. A EPA recomenda manter a umidade do ambiente abaixo de 60%, idealmente entre 30% e 50%, para evitar condensação e mofo. Janelas embaçadas indicam o momento de desligar a chama.

A panela aromatiza o ambiente, mas não purifica o ar. O procedimento não elimina poeira, fumaça ou germes, e o perfume desaparece em uma ou duas horas após apagar o fogo. Não existem evidências de que o vapor limpe a casa.

A panela no fogão exige vigilância constante. A National Fire Protection Association aponta o cozimento sem supervisão como a principal causa de incêndios residenciais em cozinhas. O fogo precisa ficar longe de cortinas, panos de prato, crianças e animais domésticos.

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Outras alternativas incluem cascas de limão com gengibre, três folhas de louro sob o colchão ou spray de vinagre com canela para limpeza. Cascas de laranja, dois paus de canela e fogo baixo completam o método.